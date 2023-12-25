Курс долара на 25 грудня — де вигідно купити валюту

В українських обмінниках підскочив долар
У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс долара, знизивши проти попереднього банківського дня. Вартість валюти змінили також банки та обмінники.
Про це йдеться на офіційному порталі Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, за інформацією Нацбанку, на 25 грудня курс встановлено на такому рівні:
- долар — 37,55 грн (-0,04);
- євро — 41,37 грн/євро (+0,09);
- злотий — 9,52 грн/PLN (+0,01).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта дещо змінилась. Середня вартість долара зараз становить 38,07 гривні. У покупці коштує 37,57 гривні (+0,02), а під час продажу — 38,12 гривні (-0,01). Євро у покупці становить 41,06 гривні (+0,09), а при продажу — 41,99 гривні (+0,07).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, 25 грудня в обмінних пунктах долар у покупці коштує дещо дорожче — 38,00 грн (+0,03), у продажу — 38,15 грн (+0,05). Вартість євро у купівлі 41,65 грн (+0,03), а при продажу — 41,95 грн (+0,05).
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Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.
Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.
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