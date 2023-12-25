Курс долара на 25 грудня — де вигідно купити валюту

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс долара, знизивши проти попереднього банківського дня. Вартість валюти змінили також банки та обмінники.

Про це йдеться на офіційному порталі Нацбанку.

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Так, за інформацією Нацбанку, на 25 грудня курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,55 грн (-0,04);

євро — 41,37 грн/євро (+0,09);

злотий — 9,52 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта дещо змінилась. Середня вартість долара зараз становить 38,07 гривні. У покупці коштує 37,57 гривні (+0,02), а під час продажу — 38,12 гривні (-0,01). Євро у покупці становить 41,06 гривні (+0,09), а при продажу — 41,99 гривні (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 25 грудня в обмінних пунктах долар у покупці коштує дещо дорожче — 38,00 грн (+0,03), у продажу — 38,15 грн (+0,05). Вартість євро у купівлі 41,65 грн (+0,03), а при продажу — 41,95 грн (+0,05).

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Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.