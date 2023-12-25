Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В українських обмінниках підскочив долар arrow

В українських обмінниках підскочив долар

25 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 25 грудня — де вигідно купити валюту
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс долара, знизивши проти попереднього банківського дня. Вартість валюти змінили також банки та обмінники.

Про це йдеться на офіційному порталі Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, за інформацією Нацбанку, на 25 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,55 грн (-0,04);
  • євро — 41,37 грн/євро (+0,09);
  • злотий — 9,52 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта дещо змінилась. Середня вартість долара зараз становить 38,07 гривні. У покупці коштує 37,57 гривні (+0,02), а під час продажу — 38,12 гривні (-0,01). Євро у покупці становить 41,06 гривні (+0,09), а при продажу — 41,99 гривні (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 25 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 25 грудня в обмінних пунктах долар у покупці коштує дещо дорожче — 38,00 грн (+0,03), у продажу — 38,15 грн (+0,05). Вартість євро у купівлі  41,65 грн (+0,03), а при продажу — 41,95 грн (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі