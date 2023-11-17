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НБУ назвав банки, яким українці найбільше довіряють гроші

17 листопада 2023 10:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Вклади у банках — яким фінустановам українці довіряють гроші
Американська валюта. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Такі дані оприлюднили у Національному банку України (НБУ).

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Як свідчить інформація пресслужби НБУ, 1 трлн 4 млрд грн вкладів фізичних осіб зберігаються у 63 фінустановах країни.

Лідирують за найбільшим обсягом вкладених коштів два державні банки:

  • ПриватБанк — 362,5 млрд грн;
  • Ощадбанк — 179,5 млрд грн.

Також у топ-5 такі фінустанови:

  • Універсал Банк — 561,1 млрд грн;
  • Райффайзен Банк — 55,6 млрд грн;
  • ПУМБ — 44,4 млрд грн.

Найменше українці вкладають гроші у такі банки:

  • МТБ-банк — 3,3 млрд грн;
  • Банк кредит Дніпро — 4,8 млрд грн;
  • АкордБанк — 4,9 млрд грн;
  • Банк Восток — 5,2 млрд грн;
  • Прокредитбанк — 9,9 млрд грн.

Варто зауважити, що у третьому кварталі 2023 року українські банки знизили рівень ставок за депозитами.

У середньому ставка за депозитами становить 14,5% річних за прогнозованої інфляції упродовж 12 місяців у 10%.

Більше про банки

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт про оподаткування надприбутків банків. При цьому ставки податків та терміни змінили.

Також ми писали, що у Національному банку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.

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