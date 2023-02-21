Война в Украине — как у граждан изменилось финансовое положение в 2022 году

Граждане оценили финансовую ситуацию по итогам прошлого года

В 2022 году у двух третей украинцев ухудшилось материальное положение (63%). Треть (32%) изменений не ощутила, а в 4% произошло улучшение.

Таковы результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как изменились финансовые настроения украинцев

Согласно опросу, почти 40% (против 14% в 2021 году) респондентов заявили о росте уверенности в будущем.

Приоритетом для восстановления Украины граждане считают восстановление предприятий и рабочих мест, восстановление повреждений. Большинство украинцев рассчитывают на получение работы, а не на социальную помощь.

"Война привела к потере работы не менее чем для трети трудоспособного населения, особенно сложная ситуация для переселенцев и жителей зон боевых действий: половина из них потеряли свою работу. Даже из тех, кто смог продолжить работать во время войны, все равно половина претерпела уменьшение заработной платы", — говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация с работой была в первые месяцы войны. Опрошенные заявили, что основной стратегией действий при сокращении дохода будет поиск дополнительного источника (54%): граждане начали искать вторую работу во время войны или больше работать.

Опрос был проведен 6-7 февраля. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних граждан во всех областях страны, кроме оккупированных территорий.

Ранее мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Напомним, некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.