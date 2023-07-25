Украинцам разрешили продавать электричество собственной генерации

Солнечные панели. Фото: Freepik

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии №9011-д. Документ предполагает развитие малой распределенной генерации.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус в Телеграмм-канале.

Читайте также:

Детали законопроекта о "зеленой" электроэнергии

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины", который, в частности, предоставляет гарантии происхождения "зеленой" электрической энергии.

Благодаря этому удастся избежать дополнительного налогообложения при ввозе в страны Евросоюза с 2026 года. Все потому, что гарантии происхождения должны подтвердить "зеленый" статус электроэнергии, производимой возобновляемыми источниками (солнце, ветер, биомасса, биогаз, ГЭС).



Как замечал ранее глава Комитета по вопросам энергетики, законопроект дает право производителям "зеленого" электричества самостоятельно, а не через "Гарантированного покупателя" осуществлять продажу электрической энергии на рынке. Доплаты будет осуществлять "Гарантированный покупатель".

Кроме того, он предлагает возможности для украинских потребителей устанавливать объекты электрогенерации, а излишки электричества отпускать в сеть по свободным рыночным ценам.

Законопроект предусматривает сохранение стимулов для ветровых электростанций, малых солнечных электростанций до конца текущего года, а также долгосрочное сохранение стимулов для малых домашних СЭС. Вводит опции Net Billing для домохозяйств.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.

Также мы писали о товарах, которые стоит купить для жизни в условиях блекаутов: сколько стоит тонна угля в Украине, какая цена на повербанки и выгодно ли покупать солнечные панели.