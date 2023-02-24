Бензин в Украине — трейдеры стали меньше ввозить топлива

В Украину стали меньше ввозить топлива: какие причины
В Украину в последний месяц зимы трейдеры начали завозить меньшие партии топлива. Речь идет обо всех марках бензина, дизельном топливе (ДТ), а также сжиженном газе для авто.
Об этом СМИ сообщил аналитик "Нафторинок" Александр Сиренко.
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Почему сократили поставки
По словам эксперта, сокращение поставок объясняется тем, что в декабре и феврале завозили рекордные объемы, поскольку трейдеры готовились к ценовому "буму", который ожидался 5 февраля, когда вступили в силу нефтяные санкции Европейского Союза против россии.
Александр Сиренко отметил, что темпы поставок всех видов горючего уменьшились так:
- на -20% — бензин;
- на -15% — дизельное топливо;
- на -9% — автомобильный газ.
"По всем трем видам нефтепродуктов во второй половине февраля мы увидели снижение поставок. Оно объясняется простыми вещами: трейдеры пытались ввезти больше объемов до 5 февраля, потому что не понимали, что будет, как эта дата и санкции повлияют на рынок. Они думали, что цена пойдет вверх, но прилично встретили трейдеры эту дату — рынок пошел вниз и навезли столько горючего, что просто негде накапливать", — объяснил аналитик.
Он добавил, что поскольку на нефтебазах в условиях войны накапливать много горючего не слишком безопасно, решили снизить закупки.
Какие сейчас средние цены на топливо
В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз по-прежнему снижаются на автозаправочных станциях. Как отмечают эксперты, АЗС падают цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии сейчас не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.
По словам Александра Сиренко, цены на топливо в опте продолжили свое понижение. На этом фоне десять региональных операторов опустили цены на автозаправках на 0,5-1 грн/л. Стоимость автогаза упала из-за достаточно ввезенных объемов в январе-феврале. Некоторые трейдеры продают автогаз по цене ниже котировок в странах ЕС из-за конкуренции.
Какая средняя цена горючего в Украине на 24 февраля по данным портала Аuto.ria:
- бензин — 47,65 грн/л (А-95);
- дизельное топливо — 50,37 грн/л;
- автогаз — 24,10 грн/л.
Больше о топливе
Напомним, в странах Европы на многих автомобильных заправках дизельное топливо стоит дороже бензина. Из-за планомерного отказа от импорта российской нефти возможна острая нехватка дизеля.
На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.