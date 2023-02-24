Бензин в Украине — трейдеры стали меньше ввозить топлива

В декабре-феврале трейдеры завезли рекордные объемы топлива

В Украину в последний месяц зимы трейдеры начали завозить меньшие партии топлива. Речь идет обо всех марках бензина, дизельном топливе (ДТ), а также сжиженном газе для авто.

Об этом СМИ сообщил аналитик "Нафторинок" Александр Сиренко.

Почему сократили поставки

По словам эксперта, сокращение поставок объясняется тем, что в декабре и феврале завозили рекордные объемы, поскольку трейдеры готовились к ценовому "буму", который ожидался 5 февраля, когда вступили в силу нефтяные санкции Европейского Союза против россии.

Александр Сиренко отметил, что темпы поставок всех видов горючего уменьшились так:

на -20% — бензин;

на -15% — дизельное топливо;

на -9% — автомобильный газ.

"По всем трем видам нефтепродуктов во второй половине февраля мы увидели снижение поставок. Оно объясняется простыми вещами: трейдеры пытались ввезти больше объемов до 5 февраля, потому что не понимали, что будет, как эта дата и санкции повлияют на рынок. Они думали, что цена пойдет вверх, но прилично встретили трейдеры эту дату — рынок пошел вниз и навезли столько горючего, что просто негде накапливать", — объяснил аналитик.

Он добавил, что поскольку на нефтебазах в условиях войны накапливать много горючего не слишком безопасно, решили снизить закупки.

Какие сейчас средние цены на топливо

В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз по-прежнему снижаются на автозаправочных станциях. Как отмечают эксперты, АЗС падают цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии сейчас не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.

По словам Александра Сиренко, цены на топливо в опте продолжили свое понижение. На этом фоне десять региональных операторов опустили цены на автозаправках на 0,5-1 грн/л. Стоимость автогаза упала из-за достаточно ввезенных объемов в январе-феврале. Некоторые трейдеры продают автогаз по цене ниже котировок в странах ЕС из-за конкуренции.

Какая средняя цена горючего в Украине на 24 февраля по данным портала Аuto.ria:

бензин — 47,65 грн/л (А-95);

дизельное топливо — 50,37 грн/л;

автогаз — 24,10 грн/л.

Больше о топливе

Напомним, в странах Европы на многих автомобильных заправках дизельное топливо стоит дороже бензина. Из-за планомерного отказа от импорта российской нефти возможна острая нехватка дизеля.

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.