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В Україну почали менше ввозити пального: які причини

24 лютого 2023 09:45
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Бензин в Україні — трейдери почали менше ввозити пального
У грудні-лютому трейдери завезли рекордні обсяги пального
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україну в останній місяць зими трейдери почали завозити менші партії пального. Йдеться про всі марки бензину, дизельне паливо (ДП), а також зріджений газ для авто.

Про це ЗМІ повідомив аналітик "Нафторинок" Олександр Сіренко.

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Чому скоротили поставки

За словами експерта, скорочення поставок пояснюється тим, що у грудні та лютому завозили рекордні обсяги, оскільки трейдери готувалися до цінового "буму", який очікувався 5 лютого, коли набули чинності нафтові санкції Європейського Союзу проти росії.

Олександр Сіренко зазначив, що темпи постачання всіх видів пального зменшилися так:

  • на -20% — бензин;
  • на -15% — дизельне паливо;
  • на -9% — автомобільний газ.

"За всіма трьома видами нафтопродуктів у другій половині лютого ми побачили зниження поставок. Воно пояснюється простими речами: трейдери намагалися завезти більше обсягів до 5 лютого, бо не розуміли, що буде, як ця дата і санкції вплинуть на ринок. Вони думали, що ціна піде вгору, але пристойно зустріли трейдери цю дату — ринок пішов униз і навезли стільки пального, що просто нема де накопичувати", — пояснив аналітик.

Він додав, що оскільки на нафтобазах через війну накопичувати багато пального не надто безпечно, вирішили знизити закупівлі.

Які зараз середні ціни на пальне

В Україні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз продовжують знижуватися на автозаправних станціях. Як зазначають експерти, АЗС падають ціни, тому що знизився попит. Це сталося тому, що аграрії зараз не поспішають закуповувати пальне для посівної, а відсутність перебоїв в електропостачанні знизила попит на пальне для дизельних генераторів.

За словами Олександра Сіренка, ціни на пальне в опті продовжили своє зниження. На тлі цього десять регіональних операторів опустили ціни на автозаправках на 0,5-1 грн/л. Вартість автогазу впала через достатньо завезені обсяги у січні-лютому. Деякі трейдери продають автогаз за ціною нижчою за котирування в країнах ЄС через конкуренцію.

Яка середня ціна пального в Україні на 24 лютого за даними порталу Аuto.ria:

  • бензин — 47,65 грн/л (А-95);
  • дизельне пальне — 50,37 грн/л;
  • автогаз — 24,10 грн/л.

Більше про пальне

Нагадаємо, в країнах Європи на багатьох автомобільних заправках дизельне паливо коштує дорожче за бензин. Через планомірну відмову від імпорту російської нафти можлива гостра нестача дизелю.

На автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почали продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явилося у продажу з 1 лютого 2023 року.

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