В «Укрэнерго» рассказали, будут ли отключать электричество украинцам летом и осенью

Высоковольтные линии электропередачи. Изображение: Freepik.com

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина планирует пройти лето и осень без отключений электроэнергии.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Телеграф".

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Прогнозы до зимы

Базовый прогноз НЭК "Укрэнерго" на период до начала зимы свидетельствует о том, что Украине для сбалансирования энергосистемы нужно будет использовать импорт электроэнергии.

Наряду с импортом энергетики вынуждены будут активировать дополнительные мощности на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях.

"Это не дешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей. Наша основная цель в течение лета и осени — не допускать отключения потребителей. Будем, насколько можем, обеспечивать баланс в энергосистеме", — рассказал Владимир Кудрицкий.

Как избежать отключений электроэнергии

По словам руководителя "Укрэнерго", кроме дополнительной газовой генерации и импорта электроэнергии планируется восстановление резервов надежности, которые были в Украине до широкомасштабного вторжения России.

Это невозможно сделать за несколько недель или несколько месяцев, но процесс восстановления идет, уверяет энергетик.

"При этих условиях и если не будет каких-то катастрофических, неожиданных событий, мы планируем пройти и лето, и осень без отключений. Отключения в сетях облэнерго, когда какая-то линия выходит из строя из-за непогоды или технологического нарушения, мы не считаем, потому что это вещи, не связанные с балансом и быстро ликвидируются", — рассказал Владимир Кудрицкий.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" рассказал, как покрывается дефицит электроэнергии в Украине. В частности, в период дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины происходит принудительная активация производства на электростанциях или используется импорт электроэнергии из ЕС для покрытия потребностей потребления.

Ранее в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить свет в пиковые часы, поскольку в Украине идет ремонт на некоторых энергоблоках ТЭС и АЭС.

В компании заверили, что, несмотря на уничтоженную россиянами Каховскую ГЭС, объем генерации электроэнергии в Украине достаточен для покрытия всех имеющихся потребностей.

Также в "Укрэнерго" заявили, что Украина продолжает экспорт электроэнергии в две страны Евросоюза: в Польшу — с 10 до 15 часов; в Словакию — с 16 до 19 часов.

Вместе с тем, в пиковые часы Украина не экспортирует электроэнергию.