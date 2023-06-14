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В «Укренерго» розказали, чи відключатимуть електрику українцям влітку та восени

14 червня 2023 20:03
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
В «Укренерго» розказали, чи відключатимуть електрику українцям влітку та восени
Високовольтні лінії електропередачі. Зображення: Freepik.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна планує пройти літо і осінь без відключень електроенергії.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню "Телеграф". 

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Прогнози до зими

Базовий прогноз НЕК "Укренерго" на період до початку зими свідчить про те, що Україні для збалансування енергосистеми потрібно буде використовувати імпорт електроенергії.

Разом з імпортом енергетики вимушені будуть активувати додаткові потужності на теплових електростанціях та теплоелектроцентралях. 

"Це не дешеве задоволення, але набагато дешевше, ніж відключення споживачів. Наша основна ціль протягом літа і осені — не допускати відключення споживачів. Будемо, наскільки можемо, забезпечувати баланс в енергосистемі", — розказав Володимир Кудрицький.

Як уникнути відключень електроенергії

За словами керівника "Укренерго", крім додаткової генерації на газу та імпорту електроенергії планується відновлення резервів надійності, які були наявні в Україні до широкомасштабного вторгнення Росії. 

Це неможливо зробити за декілька тижнів чи декілька місяців, але процес відновлення йде, запевняє енергетик.

"За цих умов та якщо не буде якихось катастрофічних, неочікуваних подій, ми плануємо пройти і літо, і осінь без відключень. Відключення в мережах обленерго, коли якась лінія виходить з ладу через непогоду чи технологічне порушення, ми не рахуємо, тому що це речі, не пов'язані з балансом і швидко ліквідуються", — розказав Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, очільник НЕК "Укренерго" розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні. Зокрема, в періоди дефіциту електроенергії в енергосистемі України відбувається примусова активація виробництва на електростанціях або використовується імпорт електроенергії з ЄС для покриття потреб споживання.

Раніше в "Укренерго" закликали українців економити світло у пікові години, оскільки в Україні триває ремонт на деяких енергоблоках ТЕС та АЕС.

В компанії запевнили, що попри знищену росіянами Каховську ГЕС, об’єм генерації електроенергії в Україні достатній для покриття усіх наявних потреб.

Також в "Укренерго" заявили, що Україна продовжує експорт електроенергії у дві країни Євросоюзу: в Польщу — з 10 до 15 години; в Словаччину — з 16 до 19 години.

Разом з тим у пікові години Україна не експортує електроенергію.
 

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