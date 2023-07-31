Укрэнерго отчиталось, готовы ли к зиме поврежденные россиянами подстанции

Работник сферы энергетики. Фото: ДТЭК

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторных подстанций, поврежденных из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новых атак.

Данные озвучил руководитель правления компании Владимир Кудрицкий, выступая во время Конгресса местных и региональных властей.

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Подготовка к зиме поврежденных россиянами подстанций

По словам Кудрицкого, в восстановлении подстанций основным элементом являются трансформаторы. Энергетикам удалось восстановить практически 90% трансформаторных подстанций. Речь идет о 56 единицах.

"Осталось 7 до начала отопительного сезона", — заявил руководитель правления Укрэнерго.

Чиновник отметил, что в условиях дальнейшей угрозы новых российских атак и недостаточного объема генерации электрической энергии Укрэнерго стремится достичь "золотого стандарта", когда потребителям не будут заметны отключения в сети линий электропередачи. С этой целью в компании планируютя обустроить новые, дополнительные трансформаторы.

Речь идет о запасе прочности в 20 единиц трансформаторного оборудования. Его намерены установить до конца этого года.

Как отмечает глава Укрэнерго, для прохождения следующей зимы украинской энергосистеме будут необходимы все энергоблоки, даже старые электростанции, которые не использовались в предыдущие годы.

Кудрицкий напомнил, что с начала войны в подстанции попало 250 ракет и дронов. Поскольку ожидается продолжение российских атак на энергетические объекты, усилят защиту от дронов-шахедов на подстанциях, защита машинных залов потребует технических решений.

Возврат отключения света

Сейчас ряд тепловых, гидро- и атомных станций находятся на ремонте, что создает дополнительные проблемы. Работы планируют завершить до начала зимы, когда потребление электроэнергии увеличится. В энергосистеме возможны определенные трудности, чтобы удовлетворить текущий спрос.

При этом в Украине летом набирает обороты пик потребления электроэнергии. Причиной является повышение температуры воздуха и, соответственно, использование кондиционеров и других приборов. Чтобы избежать отключения электроэнергии, в Укрэнерго просят граждан экономить электроэнергию хотя бы в пиковые часы: утром и вечером.

Напомним, на днях из-за неблагоприятных погодных условий и аварий в электросетях пять областей Украины пережили массовые отключения электроэнергии. Произошел технический сбой на объектах компании НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, повлекший отключение электролинии мощностью 330 кВт.