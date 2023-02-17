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В правительстве помогут трудоустроиться некоторым украинцам: детали программы

17 февраля 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Правительство поможет трудоустроиться некоторым украинцам
Инициируют запуск проекта "Работа без барьеров"
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине некоторым категориям граждан правительство поможет трудоустроиться. Министерство экономики инициирует запуск проекта "Работа без барьеров".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Работа без барьеров

Как рассказала глава ведомства, речь идет о расширении действующих программ стимулирования занятости, призванных решить проблемы безработицы, особенно уязвимых слоев населения.

Ключевая цель проекта "Работа без барьеров" — облегчение доступа к работе самых уязвимых слоев украинцев. Он позволит получить рабочее место:

  • лицам с инвалидностью;
  • ветеранам;
  • молодежи без опыта работы;
  • внутренним переселенцам.

"Сегодня 40% безработных это именно такие люди и они могут столкнуться с барьерами в доступе к достойной работе, поэтому мы расширяем программы стимулирования занятости, чтобы помочь всем, кто хочет работать и внести вклад в восстановление и развитие нашей страны", — заметила Свириденко.

Специалисты разработали маршрут и возможности для человека, желающего реализовать свое право на достойный труд.

В частности, человеку предоставят возможность зарегистрироваться как безработный в Государственной службе занятости через приложение "Дія", и получить услуги по профессиональной ориентации и поиску работы.

В случае необходимости дополнительных навыков можно пройти переобучение, повысить квалификацию в учебных заведениях по направлению ГСЗ, в частности в Центрах профессионально-технического образования при ГСЗ. Еще можно будет воспользоваться другой опцией для переквалификации — получить ваучер для обучения, где можно будет освоить 70 профессий и специальностей.

Открытие бизнеса

Граждане, обладающие предпринимательской способностью, могут получить материальную поддержку, которую государство предоставит в виде грантов. Уже действует программа "Собственное дело". По ней можно получить до 250 тысяч гривен для старта и развития своего бизнеса.

"Понимаем, что мы должны активно готовиться к интеграции ветеранов в рынок труда и предпринимательство. Поэтому с 1 апреля 2023 года вводим дополнительные грантовые программы для ветеранов и второго человека, а также ветеранского бизнеса. Упрощаем условия доступа ветеранов на рынок охранных услуг, соответствующие изменения в законодательство будут внесены уже в марте. Для лиц с инвалидностью введем субсидированные рабочие места - будем финансово стимулировать работодателей брать на работу таких людей", — добавила министр.

Ожидается, что с 1 апреля по грантовой программе "Собственное дело" ветераны смогут получить гранты на развитие бизнеса до 250 тыс. гривен, второй супруг ветерана — грант до 500 тыс. гривен, консорциум ветеранов — грант до 1 млн гривен.

1 апреля совместно с Минцифры запустят грантовую программу "Старт в ІТ", согласно которой можно будет получить грант на обучение в области информационных технологий.

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

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