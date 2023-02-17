Уряд допоможе працевлаштуватися деяким українцям

Ініціюють запуск проєкту "Робота без бар'єрів"

В Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Робота без бар'єрів

Як розповіла очільниця відомства, йдеться про розширення діючих програм стимулювання зайнятості, покликаних вирішити проблеми безробіття, особливо — вразливих верств населення.

Ключова мета проєкту "Робота без бар'єрів" — полегшення доступу до роботи найуразливіших верств українців. Він дозволить отримати робоче місце:

особам з інвалідністю;

ветеранам;

молоді без досвіду роботи;

внутрішнім переселенцям.

"Сьогодні 40% безробітних — це саме такі люди, і вони можуть зіткнутися з бар'єрами у доступі до гідної праці, тому ми розширюємо програми стимулювання зайнятості, щоб допомогти всім, хто хоче працювати та зробити внесок у відновлення та розвиток нашої країни", — зауважила Свириденко.

Фахівці розробили маршрут та можливості для людини, яка хоче реалізувати своє право на гідну працю.

Зокрема, людині нададуть можливість зареєструватися як безробітній у Державній службі зайнятості через застосунок "Дія", та отримати послуги з професійної орієнтації й пошуку роботи.

У разі необхідності додаткових навичок — можна пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію у навчальних закладах за напрямом ДСЗ, зокрема у Центрах професійно-технічної освіти при ДСЗ. Ще можна буде скористатися іншою опцією для перекваліфікації — одержати ваучер на навчання, де можна буде освоїти 70 професій та спеціальностей.

Відкриття бізнесу

Громадяни, які мають підприємницьку здатність, можуть отримати матеріальну підтримку, яку держава надасть у вигляді грантів. Вже діє програма "Власна справа". За нею можна отримати до 250 тис. гривень для старту та розвитку свого бізнесу.

"Розуміємо, що ми маємо активно готуватися до інтеграції ветеранів у ринок праці та підприємництво. Тому з 1 квітня 2023 року вводимо додаткові грантові програми — для ветеранів та другого чоловіка, а також ветеранського бізнесу. Спрощуємо умови доступу ветеранів на ринок охоронних послуг, відповідні зміни до законодавства буде внесено вже у березні. Для осіб з інвалідністю введемо субсидовані робочі місця — фінансово стимулюватимемо роботодавців брати на роботу таких людей", — додала міністр.

Очікується, що з 1 квітня за грантовою програмою "Власна справа" ветерани зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу до 250 тис. гривень, другий з подружжя ветерана — грант до 500 тис. гривень, консорціум ветеранів — грант до 1 млн гривень.

1 квітня спільно з Мінцифри запустять грантову програму "Старт в ІТ", згідно з якою можна буде отримати грант на навчання у галузі інформаційних технологій.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тис. гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.