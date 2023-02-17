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В уряді допоможуть працевлаштуватися деяким українцям: деталі програми

17 лютого 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Уряд допоможе працевлаштуватися деяким українцям
Ініціюють запуск проєкту "Робота без бар'єрів"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Робота без бар'єрів

Як розповіла очільниця відомства, йдеться про розширення діючих програм стимулювання зайнятості, покликаних вирішити проблеми безробіття, особливо — вразливих верств населення.

Ключова мета проєкту "Робота без бар'єрів" — полегшення доступу до роботи найуразливіших верств українців. Він дозволить отримати робоче місце:

  • особам з інвалідністю;
  • ветеранам;
  • молоді без досвіду роботи;
  • внутрішнім переселенцям.

"Сьогодні 40% безробітних це саме такі люди, і вони можуть зіткнутися з бар'єрами у доступі до гідної праці, тому ми розширюємо програми стимулювання зайнятості, щоб допомогти всім, хто хоче працювати та зробити внесок у відновлення та розвиток нашої країни", — зауважила Свириденко.

Фахівці розробили маршрут та можливості для людини, яка хоче реалізувати своє право на гідну працю.

Зокрема, людині нададуть можливість зареєструватися як безробітній у Державній службі зайнятості через застосунок "Дія", та отримати послуги з професійної орієнтації й пошуку роботи.

У разі необхідності додаткових навичок — можна пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію у навчальних закладах за напрямом ДСЗ, зокрема у Центрах професійно-технічної освіти при ДСЗ. Ще можна буде скористатися іншою опцією для перекваліфікації — одержати ваучер на навчання, де можна буде освоїти 70 професій та спеціальностей.

Відкриття бізнесу

Громадяни, які мають підприємницьку здатність, можуть отримати матеріальну підтримку, яку держава надасть у вигляді грантів. Вже діє програма "Власна справа". За нею можна отримати до 250 тис. гривень для старту та розвитку свого бізнесу.

"Розуміємо, що ми маємо активно готуватися до інтеграції ветеранів у ринок праці та підприємництво. Тому з 1 квітня 2023 року вводимо додаткові грантові програми для ветеранів та другого чоловіка, а також ветеранського бізнесу. Спрощуємо умови доступу ветеранів на ринок охоронних послуг, відповідні зміни до законодавства буде внесено вже у березні. Для осіб з інвалідністю введемо субсидовані робочі місця фінансово стимулюватимемо роботодавців брати на роботу таких людей", — додала міністр.

Очікується, що з 1 квітня за грантовою програмою "Власна справа" ветерани зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу до 250 тис. гривень, другий з подружжя ветерана — грант до 500 тис. гривень, консорціум ветеранів — грант до 1 млн гривень.

1 квітня спільно з Мінцифри запустять грантову програму "Старт в ІТ", згідно з якою можна буде отримати грант на навчання у галузі інформаційних технологій.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тис. гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

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