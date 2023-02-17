Уряд допоможе працевлаштуватися деяким українцям

В уряді допоможуть працевлаштуватися деяким українцям: деталі програми
В Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
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Робота без бар'єрів
Як розповіла очільниця відомства, йдеться про розширення діючих програм стимулювання зайнятості, покликаних вирішити проблеми безробіття, особливо — вразливих верств населення.
Ключова мета проєкту "Робота без бар'єрів" — полегшення доступу до роботи найуразливіших верств українців. Він дозволить отримати робоче місце:
- особам з інвалідністю;
- ветеранам;
- молоді без досвіду роботи;
- внутрішнім переселенцям.
"Сьогодні 40% безробітних — це саме такі люди, і вони можуть зіткнутися з бар'єрами у доступі до гідної праці, тому ми розширюємо програми стимулювання зайнятості, щоб допомогти всім, хто хоче працювати та зробити внесок у відновлення та розвиток нашої країни", — зауважила Свириденко.
Фахівці розробили маршрут та можливості для людини, яка хоче реалізувати своє право на гідну працю.
Зокрема, людині нададуть можливість зареєструватися як безробітній у Державній службі зайнятості через застосунок "Дія", та отримати послуги з професійної орієнтації й пошуку роботи.
У разі необхідності додаткових навичок — можна пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію у навчальних закладах за напрямом ДСЗ, зокрема у Центрах професійно-технічної освіти при ДСЗ. Ще можна буде скористатися іншою опцією для перекваліфікації — одержати ваучер на навчання, де можна буде освоїти 70 професій та спеціальностей.
Відкриття бізнесу
Громадяни, які мають підприємницьку здатність, можуть отримати матеріальну підтримку, яку держава надасть у вигляді грантів. Вже діє програма "Власна справа". За нею можна отримати до 250 тис. гривень для старту та розвитку свого бізнесу.
"Розуміємо, що ми маємо активно готуватися до інтеграції ветеранів у ринок праці та підприємництво. Тому з 1 квітня 2023 року вводимо додаткові грантові програми — для ветеранів та другого чоловіка, а також ветеранського бізнесу. Спрощуємо умови доступу ветеранів на ринок охоронних послуг, відповідні зміни до законодавства буде внесено вже у березні. Для осіб з інвалідністю введемо субсидовані робочі місця — фінансово стимулюватимемо роботодавців брати на роботу таких людей", — додала міністр.
Очікується, що з 1 квітня за грантовою програмою "Власна справа" ветерани зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу до 250 тис. гривень, другий з подружжя ветерана — грант до 500 тис. гривень, консорціум ветеранів — грант до 1 млн гривень.
1 квітня спільно з Мінцифри запустять грантову програму "Старт в ІТ", згідно з якою можна буде отримати грант на навчання у галузі інформаційних технологій.
Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.
Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тис. гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.