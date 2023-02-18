Субсидии в Украине — сколько денег насчитывают украинцам

Субсидии даже во время войны выплачивают 2,3 миллиона домохозяйств

Украинское правительство в этом году продолжает в полной мере помогать наиболее уязвимым категориям граждан оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Субсидии даже во время войны выплачивают 2,3 миллиона домохозяйств.

Об этом шла речь на заседании Кабинета министров, сообщает его пресс-служба в Telegram.

Какие суммы субсидий выплачивают украинцам

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в частности, в феврале текущего года в среднем гражданам начисляют субсидии на жилищно-коммунальные услуги в сумме 1684 гривен.

По его словам, Кабинет министров в сложное военное время не повышал и не планирует повышать тарифы на коммунальные услуги, при этом финансово помогает украинским общинам, чтобы они оставляли тарифы без изменений.

"В условиях, когда более половины всех расходов бюджета идут на защиту нашей страны, мы все равно находим ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше нуждается", — заявил глава правительства.

При этом программы социальных выплат будут в дальнейшем становиться более адресными, что позволит увеличить размер в каждом конкретном случае.

Сколько средств направили на субсидии

По данным Пенсионного фонда Украины, на середину февраля профинансировали выплату жилищных субсидий и льгот на сумму 5,2 млрд гривен.

В январе перечислили жилищные субсидии и льготы более 2,6 млн украинцев. На это направили 4,1 млрд гривен, что было больше, чем в предыдущем месяце.

Новые правила выплаты субсидии

С 1 февраля уже нет возможности безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии. Получатели субсидий сами должны пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги.

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда, если субсидиант открыл счет в банке, деньги будут поступать непосредственно на его карту. Если же счета нет, то деньги будут приходить в Ощадбанк, и для их получения нужно прийти в отделение. После нужно открыть счет для последующего перечисления средств коммунальщикам.

Деньги за субсидию можно будет получить наличными и перечислить за коммуналку через "Укрпочту".

Кабинет Министров Украины планировал сократить расходы на субсидии в 2023 году на 37,87 млрд гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году, когда сумма составила 41,708 млрд гривен.

Также мы сообщали, что в Украине изменился механизм начисления субсидий. С 1 октября субсидии выплачиваются через Пенсионный фонд, а с декабря Фонд теперь назначает и выплачивает субсидии и льготы.