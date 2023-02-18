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В уряді розповіли, які суми субсидій нараховують українцям

18 лютого 2023 07:39
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — скільки грошей нараховують українцям
Субсидії навіть під час війни виплачують 2,3 мільйона домогосподарств
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Український уряд цього року продовжує у повній мірі допомагати найбільш вразливим категоріям громадян оплачувати житлово-комунальні послуги. Субсидії навіть під час війни виплачують 2,3 мільйона домогосподарств.

Про це йшлося на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє його пресслужба у Telegram.

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Які суми субсидій виплачують українцям

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, у лютому поточного року у середньому громадянам нараховують субсидії на житлово-комунальні послуги у сумі 1 684 гривень.

За його словами, Кабінет міністрів у складний воєнний час не підвищував та не планує підвищувати тарифи на комунальні послуги, водночас фінансово допомагає українським громадам, щоб вони залишали тарифи без змін.

"В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси, аби підтримувати тих, хто цього найбільше потребує", — заявив очільник уряду.

При цьому програми соціальних виплат надалі ставатимуть більш адресними, що дозволить збільшити розмір у кожному конкретному випадку.

Скільки коштів спрямували на субсидії

За даними Пенсійного фонду України, станом на середину лютого профінансували виплату житлових субсидій та пільг на суму 5,2 млрд гривень.

У січні перерахували житлові субсидії та пільги понад 2,6 млн українців. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що було більше за попередній місяць.

Нові правила виплати субсидії

З 1 лютого вже немає можливості безготівкової оплати комуналки за рахунок субсидії. Одержувачі субсидій мають самі пересилати гроші комунальникам за отримані послуги.

Як повідомили в управлінні Пенсійного фонду, якщо субсидіант відкрив рахунок в банку, гроші надходитимуть безпосередньо на його карту. Якщо ж рахунку нема, то гроші приходитимуть в "Ощадбанк", і для їх отримання потрібно прийти у відділення. Після треба відкрити рахунок для подальшого перерахування коштів комунальникам.

Гроші за субсидію можна буде отримати готівкою і перерахувати за комуналку через "Укрпошту".

Кабінет Міністрів України планував скоротити витрати на субсидії у 2023 році на 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році, коли сума становила 41,708 млрд гривень.

Також ми повідомляли, що в Україні змінився механізм нарахування субсидій. З 1 жовтня субсидії виплачують через Пенсійний фонд, а з грудня Фонд тепер призначає та виплачує субсидії і пільги.

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