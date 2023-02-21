Кредиты для бизнеса — на какие целые предприниматели берут больше всего льготных займов

В правительстве рассказали, на какие цели бизнес берет больше всего льготных кредитов
В Украине во время войны в рамках действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" государство выдало предпринимателям около 19,8 тыс. кредитов. Общая сумма превышает 82,06 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Суммы льготных кредитов
Отмечается, что на прошлой неделе бизнес оформил 65 льготных кредитов на общую сумму 440 миллионов гривен, в частности с банками госсектора экономики заключили девять кредитных договоров на сумму 70 млн гривен.
За время действия программы украинские предприниматели оформили 4625 кредитов на общую сумму 171,68 млрд гривен, из них 35193 — через государственные банки на сумму 69,15 млрд гривен.
На какие цели бизнес берет кредиты
Во время военного положения самые большие суммы по кредитным договорам оформили предприниматели на антивоенные цели. На втором месте — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей, на третьем — рефинансирование предварительно полученных кредитов. Меньше всего денег берут на инвестиционные цели.
Так, банки заключили кредитные договоры по следующим направлениям:
- 44,19 млрд грн — на антивоенные цели;
- 25,87 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 4,36 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 6,78 млрд грн — как антикризисные кредиты;
- 830 млн грн — на инвестиционные цели.
Напомним, в Украине намерены вернуть довоенные налоги для бизнеса. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендует Верховной Раде Украины (ВРУ) принять соответствующий закон.