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В уряді розповіли, на які цілі бізнес бере найбільше пільгових кредитів

21 лютого 2023 08:08
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Кредити для бізнесу — на які цілі підприємці беруть найбільше пільгових позик
Під час війни підприємці взяли кредитів на суму 82 млрд гривень
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні під час війни в рамках дії програми "Доступні кредити 5−7-9%" держава видала підприємцям близько 19,8 тис. кредитів. Загальна сума перевищує 82,06 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Суми пільгових кредитів

Зазначається, що минулого тижня бізнес оформив 65 пільгових кредитів на загальну суму 440 мільйонів гривень, зокрема, з банками держсектору економіки уклали дев'ять кредитних договорів на суму 70 млн гривень.

За час дії програми українські підприємці оформили 4 625 кредитів на загальну суму 171,68 млрд гривень, з них 35 193 — через державні банки на суму 69,15 млрд гривень.

На які цілі бізнес бере кредити

Під час воєнного стану найбільші суми за кредитними договорами оформили підприємці на антивоєнні цілі. На другому місці — кредити для сільськогосподарських товаровиробників, на третьому — рефінансування попередньо отриманих кредитів. Найменше грошей беруть на інвестиційні цілі.

Так, банки уклали кредитні договори на такі напрямки:

  • 44,19 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 25,87 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 4,36 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 6,78 млрд грн — як антикризові кредити;
  • 830 млн грн — на інвестиційні цілі.

Нагадаємо, в Україні мають намір повернути довоєнні податки для бізнесу. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді України (ВРУ) ухвалити відповідний закон.

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