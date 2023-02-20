Повернення довоєнних податків для бізнесу — Комітет Ради рекомендує ухвалити закон

Йдеться про законопроєкт N8401

В Україні мають намір повернути довоєнні податки для бізнесу. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді України (ВРУ) ухвалити відповідний закон.

Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Скасування податкових пільг для бізнесу

За його словами, йдеться про законопроєкт N8401, який вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування під час воєнного стану.

На ухваленні законопроєкту наполягає Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Передбачається, що з 1 липня 2023 року відбудеться скасування дії окремих норм законодавчих актів, запроваджених на період до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.



Зокрема, законопроєкт пропонує:

скасувати можливість для ФОП та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;

відмінити можливість для ФОП — платників єдиного податку І та ІІ групи не сплачувати єдиний податок;

відновити проведення документальних перевірок;

відновити перебіг термінів, визначених податковим законодавством;

повернути штрафні санкції за порушення податкового законодавства;

відновити штрафні санкції за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

поновити штрафні санкції за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

Нагадаємо, українські аграрії виступили проти скасування податкових пільг для бізнесу, які було запроваджено на початку війни минулого року. Пропонують залишити їх до кінця воєнного стану.

Також ми писали, що в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.