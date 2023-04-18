В правительстве заявили об угрозе срыва "зернового соглашения": что известно

Коммерческие суда ожидают прохождения через Босфор в рамках "зернового соглашения". Фото: REUTERS/Umit Bektas

Работа "зернового соглашения" может быть приостановлена из-за блокирования экспорта украинского зерна со стороны России. Украине сейчас важно возобновить экспорт зерна через Польшу, Словакию и Венгрию.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет The Guardian.

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"Она ("зерновая сделка". — Ред.) находится под угрозой срыва, Россия снова заблокировала инспекцию судов", — подчеркнула чиновница.

Свириденко уточнила, что сейчас для Украины очень важно восстановить транзит зерна через Польшу, Словакию и Венгрию, поскольку в противном случае наша страна может оказаться заблокированной.

"Мы не можем вместе с нашими партнерами дать России возможность воспользоваться этой ситуацией", — добавила министр.

Как известно, Москва грозится отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.

Также напомним, что Польша и Венгрия ранее объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора. Это решение раскритиковали в Европейской комиссии.