Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Вакансия на итальянском курорте — с жильем и заработком 2 200 евро ежемесячно arrow

Вакансия на итальянском курорте — с жильем и заработком 2 200 евро ежемесячно

21 июня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии для украинцев в Италии. Работа за границей без опыта, без знания языка
Бармен готовит коктейль. Фото иллюстративное: students.pl
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В отель на побережье озера Гарда в Италии срочно нужен опытный бармен, владеющий итальянским языком. Работодатель обеспечивает жильем, питанием и обещает зарплату до 2 200 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали во вторник, 18 июня, на сайте поиска работы Razem work.

Читайте также:
Вакансия бармена в Италии
Вакансия бармена в Италии. Фото: скриншот razem.work

Сезонная работа в Италии на уже

Озеро Гарда — самое большое в Италии, находящееся у подножия Альп. Вокруг озера раскинулись курортные городки. Считается, что в этой местности любят отдыхать итальянцы.

Работа барменом — сезонная, 40/45 часов в неделю. Всем необходимым — жильем, питанием и рабочей одеждой — обеспечивает работодатель. В объявлении отмечается, что работник нужен срочно.

Основная обязанность бармена — обслуживать гостей бара. Требуется, чтобы работник идеально знал барную карту, быстро и вкусно готовил коктейли. При необходимости бармен должен посоветовать клиенту напиток, рассказать, из каких ингредиентов он состоит.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на производстве кофе Nescafe в швейцарском городке Люцерн. Работодатель обещает платить до 4 300 евро ежемесячно. А в Роттердаме (Нидерланды) ищут работников в теплицу с тюльпанами. Компания обеспечивает комфортабельным жильем и предлагает зарплату от 3 300 евро в месяц.

Италия
работа
вакансии
заграница
зарплата
бармен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту