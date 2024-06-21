Актуальные вакансии для украинцев в Италии. Работа за границей без опыта, без знания языка

Бармен готовит коктейль. Фото иллюстративное: students.pl

В отель на побережье озера Гарда в Италии срочно нужен опытный бармен, владеющий итальянским языком. Работодатель обеспечивает жильем, питанием и обещает зарплату до 2 200 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали во вторник, 18 июня, на сайте поиска работы Razem work.

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Сезонная работа в Италии на уже

Озеро Гарда — самое большое в Италии, находящееся у подножия Альп. Вокруг озера раскинулись курортные городки. Считается, что в этой местности любят отдыхать итальянцы.

Работа барменом — сезонная, 40/45 часов в неделю. Всем необходимым — жильем, питанием и рабочей одеждой — обеспечивает работодатель. В объявлении отмечается, что работник нужен срочно.

Основная обязанность бармена — обслуживать гостей бара. Требуется, чтобы работник идеально знал барную карту, быстро и вкусно готовил коктейли. При необходимости бармен должен посоветовать клиенту напиток, рассказать, из каких ингредиентов он состоит.

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