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Вакансія на італійському курорті — з житлом та заробітком 2 200 євро щомісяця

21 червня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії для українців в Італії. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Бармен готує коктейль. Фото ілюстративне: students.pl
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У готель на узбережжі озера Гарда в Італії терміново потрібен досвідчений бармен, який володіє італійською мовою. Роботодавець забезпечує житлом, харчуванням і обіцяє зарплату до 2 200 євро на місяць. 

Цю вакансію опубліковали у вівторок, 18 червня, на сайті пошуку роботи Razem work

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Вакансія бармена в Італії. Фото: скриншот razem.work

Сезонна робота в Італії на вже 

Озеро Гарда — найбільше в Італії, знаходиття біля підніжжя Альп. Довкола озера розкинулися курортні містечка. Вважається, що у цій місцевості люблять відпочивати італійці. 

Робота барменом — сезонна, 40/45 годин на тиждень. Усім необхідним — житлом, харчування та робочим одягом — забезпечує роботодавець. В об'яві зазначається, що працівник потрібен терміново. 

Основний обов’язок бармена — обслуговувати гостей бару. Людина має ідеально знати барну карту, швидко і смачно готувати коктейлі. За потреби — бармен повинен порадити клієнту напій, розповісти, з яких інгредієнтів він складається. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на виробництві кави Nescafe у швейцарському містечку Люцерн. Роботодавець обіцяє платити до 4 300 євро щомісяця. А в Роттердамі (Нідерланди) шукають працівників у теплиці з тюльпанами. Компанія забезпечує комфортабельним житлом і пропонує зарплату від 3 300 євро на місяць. 

Італія
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