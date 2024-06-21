Актуальні вакансії для українців в Італії. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Бармен готує коктейль. Фото ілюстративне: students.pl

У готель на узбережжі озера Гарда в Італії терміново потрібен досвідчений бармен, який володіє італійською мовою. Роботодавець забезпечує житлом, харчуванням і обіцяє зарплату до 2 200 євро на місяць.

Цю вакансію опубліковали у вівторок, 18 червня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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Сезонна робота в Італії на вже

Озеро Гарда — найбільше в Італії, знаходиття біля підніжжя Альп. Довкола озера розкинулися курортні містечка. Вважається, що у цій місцевості люблять відпочивати італійці.

Робота барменом — сезонна, 40/45 годин на тиждень. Усім необхідним — житлом, харчування та робочим одягом — забезпечує роботодавець. В об'яві зазначається, що працівник потрібен терміново.

Основний обов’язок бармена — обслуговувати гостей бару. Людина має ідеально знати барну карту, швидко і смачно готувати коктейлі. За потреби — бармен повинен порадити клієнту напій, розповісти, з яких інгредієнтів він складається.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на виробництві кави Nescafe у швейцарському містечку Люцерн. Роботодавець обіцяє платити до 4 300 євро щомісяця. А в Роттердамі (Нідерланди) шукають працівників у теплиці з тюльпанами. Компанія забезпечує комфортабельним житлом і пропонує зарплату від 3 300 євро на місяць.