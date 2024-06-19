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Зарплата до 4 300 євро — у Швейцарії потрібні працівники на виробництво кави Nescafe

19 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на виробництві кави у Швейцарії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівник на виробництві кави. Фото ілюстративне: publish.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на посаді пакувальників на виробництві кави Nescafe у швейцарському містечку Люцерн. Роботодавець обіцяє платити до 4 300 євро щомісяця.

Таку вакансію розмістили на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Потрібні працівники на фабрику кави Nescafe. Графік роботи: п'ять днів на тиждень (з понеділка по п'ятницю) по 8–10 годин щодня. Можна працювати в додаткові години та отримувати додаткову оплату. За годину роботи платитимуть 14 євро. В обов'язки працівників входитиме стеження за автоматизованими лініями та якістю продукції, пакування кави в поліетиленові пакети, наклеювання стікерів із датою виробництва продукції, складання товару в коробки, стікерування та маркування коробок із товаром.

Вимоги до працівників та переваги

На роботу запрошують чоловіків і жінок віком до 55 років. Житло роботодавець надає безкоштовно. Платити потрібно тільки 50 євро щомісяця за комунальні послуги. Спецодяг та транспорт, який довозить працівників до роботи й додому, також надає роботодавець.

Нагадаємо, для українців є робота на базі відпочинку на узбережжі Балтійського моря в польському курортному селищі Погожелиця. Потрібні працівники кухні. За місяць роботи можна заробити до 1 500 євро.

Також ми повідомляли про те,  що в Нідерландах потрібні люди для роботи в теплицях із тюльпанами. Потрібно сортувати цибулини тюльпанів, займатися збором та упаковкою, а також готувати квіти до висадки. Щомісячна зарплата — до 3 600 євро.

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кава
виробництво
економіка
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фінанси
робота

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