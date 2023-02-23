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Стоимость нефти упала до самого низкого уровня в феврале: что говорят эксперты

23 февраля 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на нефть — стоимость упала до самого низкого уровня в феврале
Цены на нефть резко подорожали в четверг
lis.jpg - Ксения Лисновская

Мировые цены на нефть в феврале упали до самого низкого уровня накануне. 23 февраля стоимость марки нефти Brent и WTI на торговой сессии пытается восстановить утраченное.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Ключевые факторы влияния на цены

Так, цены на нефть резко подорожали в четверг после того, как накануне нефть марки Brent зафиксировала наибольший однодневный урон за семь недель, поскольку игроки рынка переоценивают позиции после того, как Федеральная резервная система США подогрела обеспокоенность по экономике, допустив дальнейшее повышение ставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 37 центов, или на 0,5%, до 80,97 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 32 цента, или 0,4%, до 74,27 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя потеряли более 2 долларов в предыдущий торговый день из-за ожидания более агрессивного повышения процентных ставок.

Как объясняют аналитики, озабоченность инвесторов растет, поскольку они считают, что последние данные подтолкнут центральные банки к более агрессивному поднятию базовой ставки. Это может усилить давление на экономический рост и глобальный спрос на сырье.

На последнем заседании центрального банка США отметили, что инфляция по-прежнему остается ключевым фактором влияния. Это, в частности, влияет на монетарную политику и оправдывает дальнейшее повышение базовой ставки, пока не удастся взять инфляцию под контроль, сообщает Reuters.

Прогнозы от экспертов на этот год

В частности, в американском банке Morgan Stanley полагают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого цены подскочат. Так, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель.

В то же время эксперты из британского банка Barclays считают, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на текущий год.

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Также мы писали, что Европейский Союз с 5 февраля применил эмбарго на импорт нефтепродуктов, производимых в России.

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