Ціни на нафту — вартість впала до найнижчого рівня у лютому

Ціни на нафту різко подорожчали в четвер

Світові ціни нафту у лютому впали до найнижчого рівня напередодні. 23 лютого вартість марки нафти Brent та WTI на торговій сесії намагається відновити втрачене.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ключові фактори впливу на ціни

Так, ціни на нафту різко подорожчали в четвер після того, як напередодні нафта марки Brent зафіксувала найбільшу одноденну втрату за сім тижнів, оскільки гравці ринку переоцінюють позиції після того, як Федеральна резервна система США підігріла занепокоєння щодо економіки, припустивши подальше підвищення ставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 37 центів, або на 0,5%, до 80,97 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 32 центи, або 0,4%, до 74,27 долара за барель.

Обидва контрольні показники втратили більше ніж 2 долари в попередній торговий день через очікування більш агресивного підвищення процентних ставок.

Як пояснюють аналітики, занепокоєність інвесторів зростає, оскільки вони вважають, що останні дані підштовхнуть центральні банки до більш агресивного підняття базової ставки. Це може посилити тиск на економічне зростання та глобальний попит на сировину.

На останньому засіданні центрального банку США наголосили, що інфляція все ще залишається ключовим фактором впливу. Це, зокрема, впливає на монетарну політику та виправдовує подальше підвищення базової ставки поки не вдасться взяти інфляцію під контроль, повідомляє Reuters.

Прогнози від експертів на цей рік

Зокрема, в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого ціни підскочать. Так, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель.

Натомість експерти з британського банку Barclays вважають, що на тлі глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на поточний рік.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Також ми писали, що Європейський Союз з 5 лютого застосував ембарго на імпорт нафтопродуктів, вироблених в росії.