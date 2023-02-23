Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Вартість нафти впала до найнижчого рівня у лютому: що кажуть експерти arrow

Вартість нафти впала до найнижчого рівня у лютому: що кажуть експерти

23 лютого 2023 08:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту — вартість впала до найнижчого рівня у лютому
Ціни на нафту різко подорожчали в четвер
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Світові ціни нафту у лютому впали до найнижчого рівня напередодні. 23 лютого вартість марки нафти Brent та WTI на торговій сесії намагається відновити втрачене.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Читайте також:

Ключові фактори впливу на ціни

Так, ціни на нафту різко подорожчали в четвер після того, як напередодні нафта марки Brent зафіксувала найбільшу одноденну втрату за сім тижнів, оскільки гравці ринку переоцінюють позиції після того, як Федеральна резервна система США підігріла занепокоєння щодо економіки, припустивши подальше підвищення ставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 37 центів, або на 0,5%, до 80,97 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 32 центи, або 0,4%, до 74,27 долара за барель.

Обидва контрольні показники втратили більше ніж 2 долари в попередній торговий день через очікування більш агресивного підвищення процентних ставок.

Як пояснюють аналітики, занепокоєність інвесторів зростає, оскільки вони вважають, що останні дані підштовхнуть центральні банки до більш агресивного підняття базової ставки. Це може посилити тиск на економічне зростання та глобальний попит на сировину.

На останньому засіданні центрального банку США наголосили, що інфляція все ще залишається ключовим фактором впливу. Це, зокрема, впливає на монетарну політику та виправдовує подальше підвищення базової ставки поки не вдасться взяти інфляцію під контроль, повідомляє Reuters.

Прогнози від експертів на цей рік

Зокрема, в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого ціни підскочать. Так, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель.

Натомість експерти з британського банку Barclays вважають, що на тлі глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на поточний рік.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Також ми писали, що Європейський Союз з 5 лютого застосував ембарго на імпорт нафтопродуктів, вироблених в росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

09:02 ​​​​​​​До України прибув прем'єр-міністр Іспанії: деталі його візиту

08:59 "Є деякі ознаки": у НАТО прокоментували дані про плани Китаю надавати військову допомогу рф

08:51 "Грали на рівні "Ман Сіті": тренер "Лейпцига" прокоментував нічию у матчі 1/8 Ліги чемпіонів

08:47 Рекордний пакет допомоги від МВФ у $16 млрд: рішення буде відоме до кінця березня

08:45 ​​​​​​​Перед роковинами початку війни путін заявив про підвищену увагу до ядерної тріади рф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:35 "Привітання від ЗСУ": в Маріуполі прогриміли нові вибухи

08:14 ​​​​​​​ЗСУ за добу знищили майже пів сотні одиниць російської бронетехніки: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:14 Віктор Циганков розповів, як допомагає українським біженцям

08:11 На кордоні Таджикистану з Китаєм стався потужний землетрус: що відомо

08:05 ​​​​​​​Генасамблея ООН має ухвалити українську резолюцію щодо російського вторгнення, — Кулеба

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 09:02

​​​​​​​До України прибув прем'єр-міністр Іспанії: деталі його візиту

None 23 Лютий 08:59

"Є деякі ознаки": у НАТО прокоментували дані про плани Китаю надавати військову допомогу рф

None 23 Лютий 08:17

"Грали на рівні "Ман Сіті": тренер "Лейпцига" прокоментував нічию у матчі 1/8 Ліги чемпіонів

None 23 Лютий 09:01

Рекордний пакет допомоги від МВФ у $16 млрд: рішення буде відоме до кінця березня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB