Ученый рассказал, за счет чего удалось выжить украинскому бизнесу в первый год войны
В первые месяцы войны бизнесу удалось перенастроить транспортную логистику, наладить новые коммуникации, преодолеть проблему потери части работников, а главное — адаптироваться к рискам войны. Все это остановило падение и улучшило деловые ожидания.
Об этом заявил заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.
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Уже на последующих этапах это способствовало восстановлению разрушенного на освободившихся территориях, построению моделей энергетической устойчивости в условиях нестабильности электроснабжения.
"Высокая адаптивность бизнеса — лучшая оценка эффективности и зрелости системы рыночных отношений, которая сформировалась в Украине за период независимости", — отмечает Ярослав Жалило.
Поддержка бизнеса
Важной поддержкой для бизнеса стали действия государства по обеспечению устойчивости экономики: непрерывность функционирования системы электронных платежей и стабильность банковской системы в целом, льготное налогообложение в сложный период, субсидированное кредитование бизнеса, программы релокации, улучшение логистики пересечения западной границы, соглашение о черноморском транспортном коридоре, отмена пошлин на импорт энергооборудования и т.д.
Главные проблемы сейчас — блокирование и недоступность банковского кредитования экономики, ограничение трансграничной логистики для внешнеэкономических операций, попытки восстановления коррупционных моделей, которые деформируют конкурентную среду и перенагружают бизнес.
Ранее Новини.LIVE писали о том, что происходит на рынке труда Украины с начала войны, а также о том, как год войны сказался на государственных финансах Украины и ударил по благосостоянию украинцев.
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Как бизнес в Украине пережил первый год войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.