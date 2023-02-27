Вчений розказав, за рахунок чого вдалося вижити українському бізнесу в перший рік війни
У перші місяці війни бізнесу вдалося переналаштувати транспортну логістику, налагодити нові комунікації, подолати проблему втрати частини працівників, а головне — адаптуватись до ризиків війни. Все це зупинило падіння та поліпшило ділові очікування.
Про це заявив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.
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Вже на наступних етапах це сприяло відновленню зруйнованого на звільнених територіях, побудові моделей енергетичної стійкості в умовах нестабільності електропостачання.
"Висока адаптивність бізнесу — краща оцінка ефективності та зрілості системи ринкових відносин, яка сформувалася в Україні за період незалежності", — зазначає Ярослав Жаліло.
Підтримка бізнесу
Важливою підтримкою для бізнесу стали дії держави щодо забезпечення стійкості економіки: безперервність функціонування системи електронних платежів та стабільність банківської системи в цілому, пільгове оподаткування у найскладніший період, субсидоване кредитування бізнесу, програми релокації, поліпшення логістики перетину західного кордону, угода про чорноморський транспортний коридор, скасування мит на імпорт енергообладнання тощо.
Головні проблеми наразі — блокування та недоступність банківського кредитування економіки, обмеження транскордонної логістики для зовнішньоекономічних операцій, спроби відновлення корупційних моделей, які деформують конкурентне середовище та переобтяжують бізнес.
Раніше Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, а також про те, як рік війни позначився на державних фінансах України і вдарив по добробуту українців.
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Про те, як бізнес в Україні пережив перший рік війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE