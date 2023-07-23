Большая приватизация — это не только про очень большие объекты: пояснения эксперта
В Украине возобновилась большая приватизация, остановленная с началом полномасштабной войны России против нашей страны.
Нынешний этап приватизации четко обозначает критерии, которым должны соответствовать выставляемые на приватизационные конкурсы объекты.
Об особенностях большой приватизации во время войны эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал старший юрист юрфирмы "Sayenko Kharenko" Тимур Энхбаяр.
Что такое большая приватизация
Объектом нынешнего этапа большой приватизации является любой государственный актив — имущественный комплекс предприятия или 50% и более акций/долей, либо же пул активов стоимостью более 250 млн гривен. Это составляет примерно 6,3 млн евро по курсу НБУ на 3 июля 2023 года. Фактически, указанная сумма и есть стартовой ценой продажи.
По мировым масштабам порог входа на приватизационные аукционы в Украине достаточно низкий, отмечает Тимур Энхбаяр.
"На самом деле, большая приватизация — это не только об очень больших объектах", — говорит собеседник Новини.LIVE.
Особенности приватизации по-украински
В то же время, напоминает он, в рамках большой приватизации украинскими властями всегда делался акцент на действительно масштабных объектах. Среди примеров — завод "Большевик" со стартовой ценой 1,389 миллиарда гривен (около 45,3 миллиона евро по курсу НБУ на дату аукциона 27 октября 2021 года) и Объединенная горно-химическая компания со стартовой ценой 3,7 миллиарда гривен (примерно 116,7 миллионов евро по курсу НБУ на дату первого аукциона 31 августа 2021 года).
"Я хочу подчеркнуть, что с юридической точки зрения порядок приватизации объекта за 7 миллионов евро и за 100 миллионов евро одинаковый. Но по-настоящему крупные объекты почти автоматически означают и большие проблемы — долги, корпоративные конфликты, непрозрачный менеджмент и т.д.", — предупреждает юрист.
По его мнению, одним из основных препятствий успеха крупной приватизации в Украине до сих пор было желание власти всегда продавать самые большие объекты, реализовать "громкие" кейсы. В то же время малая приватизация в большинстве своем признается успешной.
Опираясь на этот опыт, можно было бы изменить приоритет большой приватизации в пользу продаж не слишком больших активов, чтобы наработать определенный объем успешных кейсов и дальше масштабировать этот опыт.
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Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.
Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.
На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.
Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление крупной приватизации принесет в государственный бюджет до $400 млн уже к концу года.