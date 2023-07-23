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Большая приватизация — это не только про очень большие объекты: пояснения эксперта

23 июля 2023 06:56
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Что такое большая приватизация
Бизнес должен быть в первую очередь эффективным. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

В Украине возобновилась большая приватизация, остановленная с началом полномасштабной войны России против нашей страны.

Нынешний этап приватизации четко обозначает критерии, которым должны соответствовать выставляемые на приватизационные конкурсы объекты.

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Об особенностях большой приватизации во время войны эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал старший юрист юрфирмы "Sayenko Kharenko" Тимур Энхбаяр.

Что такое большая приватизация

Объектом нынешнего этапа большой приватизации является любой государственный актив — имущественный комплекс предприятия или 50% и более акций/долей, либо же пул активов стоимостью более 250 млн гривен. Это составляет примерно 6,3 млн евро по курсу НБУ на 3 июля 2023 года. Фактически, указанная сумма и есть стартовой ценой продажи.

По мировым масштабам порог входа на приватизационные аукционы в Украине достаточно низкий, отмечает Тимур Энхбаяр.

"На самом деле, большая приватизация — это не только об очень больших объектах", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Особенности приватизации по-украински

В то же время, напоминает он, в рамках большой приватизации украинскими властями всегда делался акцент на действительно масштабных объектах. Среди примеров — завод "Большевик" со стартовой ценой 1,389 миллиарда гривен (около 45,3 миллиона евро по курсу НБУ на дату аукциона 27 октября 2021 года) и Объединенная горно-химическая компания со стартовой ценой 3,7 миллиарда гривен (примерно 116,7 миллионов евро по курсу НБУ на дату первого аукциона 31 августа 2021 года).

"Я хочу подчеркнуть, что с юридической точки зрения порядок приватизации объекта за 7 миллионов евро и за 100 миллионов евро одинаковый. Но по-настоящему крупные объекты почти автоматически означают и большие проблемы — долги, корпоративные конфликты, непрозрачный менеджмент и т.д.", — предупреждает юрист.

По его мнению, одним из основных препятствий успеха крупной приватизации в Украине до сих пор было желание власти всегда продавать самые большие объекты, реализовать "громкие" кейсы. В то же время малая приватизация в большинстве своем признается успешной.

Опираясь на этот опыт, можно было бы изменить приоритет большой приватизации в пользу продаж не слишком больших активов, чтобы наработать определенный объем успешных кейсов и дальше масштабировать этот опыт.

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Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.

Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.

На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.

Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление крупной приватизации принесет в государственный бюджет до $400 млн уже к концу года.

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