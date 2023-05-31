Велика приватизація під час війни — Рада розширила повноваження ФДМУ

Представники Фонду держмайна. Фото: google.com

Верховна Рада України (ВРУ) готується до великої приватизації. На черговому засіданні підтримали закон, покликаний удосконалити роботу Фонду державного майна України (ФДМУ).

Про це повідомляє пресцентр фонду.

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Що зміниться у роботі Фонду держмайна

Йдеться про законопроєкт № 8250, який вносить зміни у закон "Про Фонд державного майна України" щодо оптимізації структури ФДМУ.

Документ покликаний покращити управлінську структуру Фонду, відновити велику приватизацію та зробити більш ефективною роботу з підсанкційним майном.

Відповідно до законопроєкту, керівнику Фонду держмайна надали право самостійно ухвалювати рішення про призначення та звільнення заступників. Також 12 регіональних відділень стануть підрозділами фонду.

Внесені зміни щодо роботи із підсанкційним майном. Зокрема, за рішенням Вищого антикорупційного суду підсанкційне майно передаватимуть ФДМУ. Після чого Фонд самостійно увалюватиме рішення щодо нього — пустити під приватизацію, продаж, оренду чи управління. Всі отримані кошти направлятимуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Приватизація активів РФ

Раніше у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.

Здебільшого це — нерухомість та транспорт. Серед найбільш значущих активів, які отримав Фонд, є Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Також у Фонді державного майна розповіли про плани виставити на приватизацію конфісковані активи низки російських олігархів: Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга.

Більше про приватизацію

Нагадаємо, плани щодо приватизації державної фінустанови "ПриватБанк", проведення якої мало б відбутися у 2024 році, підкоригували. Очікується, що за продаж візьмуться після завершення війни в Україні.

Раніше ми писали, що переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.