Приватизація в Україні — майно розпродаватимуть по-новому

Працівники на виробничому підприємстві. Фото: google.com

В Україні відновили "велику приватизацію". Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про те, як тепер реалізовуватимуть майно, розповіли у Фонді державного майна України (ФДМУ).

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Йдеться про закон 3137-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації діяльності Фонду державного майна України, вдосконалення управління державним майном та підвищення ефективності санкційної політики", який Верховна Рада України (ВРУ) підтримала у цілому 30 травня поточного року.

За словами голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, завдяки спільній роботі президента, парламенту та уряду в Україні знову запрацює велика приватизація. Він переконаний, що залучення нових приватних інвестицій у державні об'єкти та підприємства стануть запорукою впровадження нових технологій, модернізації економіки, розвитку інфраструктури та загалом — підвищення рівня конкурентоспроможності країни.

Як зазначають експерти, питання вартості продажу активів під час приватизації на тлі війни може бути не ключовим, адже основне — це запуск виробництва. Хоч держава потребує грошей для наповнення бюджету, проте продаж привабливих активів стратегічним західним інвесторам за умов війни буде дуже складним завданням.

Водночас, у державній власності надалі залишаться ключові підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), критичної інфраструктури, енергетичного сектору, машинобудування, які важливі для національної безпеки.

Підписаний закон передбачає значні зміни щодо діяльності Фонду державного майна. Зокрема, стосуються вони підсанкційного майна:

на основі рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАСУ) підсанкційне майно передаватимуть ФДМУ;

Фонд держмайна самостійно ухвалюватиме управлінські рішення щодо підсанкційного (російського) майна, чи буде приватизація, продаж, оренда або ж управління;

виручені кошти направлятимуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Що ще передбачає закон

Підписаний президентом закон також встановляє:

заборону на те, щоб посади керівників державних підприємств та членів наглядових рад могли обіймати підсанкційні особи та громадяни країн-агресорів;

скасування процедури погодження директорів держкомпаній, які перебувають в управлінні Фонду держмайна, з владою на місцях;

усунення обмеження щодо терміну договорів оренди держмайна під час воєнного стану.

Приватизація російських активів

Раніше у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.

Здебільшого це — нерухомість та транспорт. Серед найбільш значущих активів, які отримав Фонд, є Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Також у Фонді державного майна розповіли про плани виставити на приватизацію конфісковані активи низки російських олігархів: Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга.

Як уточнили у ФДМУ, ключові положення закону набувають чинності з наступного дня після офіційного опублікування, а правила щодо підсанкційного майна — наприкінці серпня 2023 року.

Більше про приватизацію

Нагадаємо, переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.