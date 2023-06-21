Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні відновили "велику приватизацію": як тепер реалізовуватимуть майно arrow

В Україні відновили "велику приватизацію": як тепер реалізовуватимуть майно

21 червня 2023 14:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приватизація в Україні — майно розпродаватимуть по-новому
Працівники на виробничому підприємстві. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні відновили "велику приватизацію". Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про те, як тепер реалізовуватимуть майно, розповіли у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Читайте також:

Розпродаж майна по-новому

Йдеться про закон 3137-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації діяльності Фонду державного майна України, вдосконалення управління державним майном та підвищення ефективності санкційної політики", який Верховна Рада України (ВРУ) підтримала у цілому 30 травня поточного року.

За словами голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, завдяки спільній роботі президента, парламенту та уряду в Україні знову запрацює велика приватизація. Він переконаний, що залучення нових приватних інвестицій у державні об'єкти та підприємства стануть запорукою впровадження нових технологій, модернізації економіки, розвитку інфраструктури та загалом — підвищення рівня конкурентоспроможності країни.

Як зазначають експерти, питання вартості продажу активів під час приватизації на тлі війни може бути не ключовим, адже основне — це запуск виробництва. Хоч держава потребує грошей для наповнення бюджету, проте продаж привабливих активів стратегічним західним інвесторам за умов війни буде дуже складним завданням.

Водночас, у державній власності надалі залишаться ключові підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), критичної інфраструктури, енергетичного сектору, машинобудування, які важливі для національної безпеки.

Підписаний закон передбачає значні зміни щодо діяльності Фонду державного майна. Зокрема, стосуються вони підсанкційного майна:

  • на основі рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАСУ) підсанкційне майно передаватимуть ФДМУ;
  • Фонд держмайна самостійно ухвалюватиме управлінські рішення щодо підсанкційного (російського) майна, чи буде приватизація, продаж, оренда або ж управління;
  • виручені кошти направлятимуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Що ще передбачає закон

Підписаний президентом закон також встановляє:

  • заборону на те, щоб посади керівників державних підприємств та членів наглядових рад могли обіймати підсанкційні особи та громадяни країн-агресорів;
  • скасування процедури погодження директорів держкомпаній, які перебувають в управлінні Фонду держмайна, з владою на місцях;
  • усунення обмеження щодо терміну договорів оренди держмайна під час воєнного стану.

Приватизація російських активів

Раніше у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.

Здебільшого це — нерухомість та транспорт. Серед найбільш значущих активів, які отримав Фонд, є Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Також у Фонді державного майна розповіли про плани виставити на приватизацію конфісковані активи низки російських олігархів: Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга.

Як уточнили у ФДМУ, ключові положення закону набувають чинності з наступного дня після офіційного опублікування, а правила щодо підсанкційного майна — наприкінці серпня 2023 року.

Більше про приватизацію

Нагадаємо, переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB