Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Великобритания расширила санкции против РФ и Беларуси arrow

Великобритания расширила санкции против РФ и Беларуси

8 августа 2023 19:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Великобритания расширила санкции против РФ и Беларуси
Санкции против РФ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Великобритания наложила санкции на шесть компаний из Белоруссии, а также на десять индивидуальных лиц и девять корпораций, связанных с Россией. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли пояснил, что власти его страны вводит в действие 25 новых ограничительных мер, цель которых — уменьшить доступность иностранных технологий для России.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Читайте также:

Санкции против РФ

Согласно предоставленным данным, в общей сложности санкции применены против 22 физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают незаконное вторжение в Украину, а также трех российских компаний, занимающихся импортом электронных компонентов, которые требуются для военного оборудования России.

Среди тех, кто подвергся санкциям, можно отметить:

две турецкие компании (Turkik Union и Azu International) за их участие в экспорте в Россию микроэлектронных компонентов, необходимых для военных операций России в Украине; 

компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, базирующаяся в Дубае, за свою роль в поставках в Россию беспилотников и их деталей;

гражданин Словакии Ашот Мкртычев за участие в попытке организации продажи оружия между КНДР и Россией;

 гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки — за свою деятельность в российском финансовом секторе, в частности, как глава московского представительства компании DuLac Capital Ltd. 

Также Британия ввела санкции против трех российских предприятий, занимающихся электроникой, за их роль в приобретении западной микроэлектроники под санкциями Великобритании, которая необходима для поддержания военного вторжения России в Украину.

Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины за 2022-2023 годы был наложен арест на активы российских олигархов почти на 190 миллиардов гривен. К тому же введены санкции против более четырех тысяч компаний.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз