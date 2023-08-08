Великобритания расширила санкции против РФ и Беларуси

Санкции против РФ. Фото: росСМИ

Великобритания наложила санкции на шесть компаний из Белоруссии, а также на десять индивидуальных лиц и девять корпораций, связанных с Россией. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли пояснил, что власти его страны вводит в действие 25 новых ограничительных мер, цель которых — уменьшить доступность иностранных технологий для России.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

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Санкции против РФ

Согласно предоставленным данным, в общей сложности санкции применены против 22 физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают незаконное вторжение в Украину, а также трех российских компаний, занимающихся импортом электронных компонентов, которые требуются для военного оборудования России.

Среди тех, кто подвергся санкциям, можно отметить:

две турецкие компании (Turkik Union и Azu International) за их участие в экспорте в Россию микроэлектронных компонентов, необходимых для военных операций России в Украине;

компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, базирующаяся в Дубае, за свою роль в поставках в Россию беспилотников и их деталей;

гражданин Словакии Ашот Мкртычев за участие в попытке организации продажи оружия между КНДР и Россией;

гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки — за свою деятельность в российском финансовом секторе, в частности, как глава московского представительства компании DuLac Capital Ltd.

Также Британия ввела санкции против трех российских предприятий, занимающихся электроникой, за их роль в приобретении западной микроэлектроники под санкциями Великобритании, которая необходима для поддержания военного вторжения России в Украину.

Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины за 2022-2023 годы был наложен арест на активы российских олигархов почти на 190 миллиардов гривен. К тому же введены санкции против более четырех тысяч компаний.