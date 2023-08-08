Великобритания расширила санкции против РФ и Беларуси
Великобритания наложила санкции на шесть компаний из Белоруссии, а также на десять индивидуальных лиц и девять корпораций, связанных с Россией. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли пояснил, что власти его страны вводит в действие 25 новых ограничительных мер, цель которых — уменьшить доступность иностранных технологий для России.
Об этом говорится в сообщении британского правительства.
Санкции против РФ
Согласно предоставленным данным, в общей сложности санкции применены против 22 физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают незаконное вторжение в Украину, а также трех российских компаний, занимающихся импортом электронных компонентов, которые требуются для военного оборудования России.
Среди тех, кто подвергся санкциям, можно отметить:
две турецкие компании (Turkik Union и Azu International) за их участие в экспорте в Россию микроэлектронных компонентов, необходимых для военных операций России в Украине;
компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, базирующаяся в Дубае, за свою роль в поставках в Россию беспилотников и их деталей;
гражданин Словакии Ашот Мкртычев за участие в попытке организации продажи оружия между КНДР и Россией;
гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки — за свою деятельность в российском финансовом секторе, в частности, как глава московского представительства компании DuLac Capital Ltd.
Также Британия ввела санкции против трех российских предприятий, занимающихся электроникой, за их роль в приобретении западной микроэлектроники под санкциями Великобритании, которая необходима для поддержания военного вторжения России в Украину.
Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины за 2022-2023 годы был наложен арест на активы российских олигархов почти на 190 миллиардов гривен. К тому же введены санкции против более четырех тысяч компаний.