Велика Британія розширила санкції проти РФ та Білорусі

Санкції проти РФ. Фото: росЗМІ

Велика Британія наклала санкції на шість компаній із Білорусії, а також на десять індивідуальних осіб та дев'ять корпорацій, пов'язаних з Росією. Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі пояснив, що влада його країни вводить у дію 25 нових обмежувальних заходів, які мають на меті зменшити доступність іноземних технологій для Росії.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

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Санкції проти РФ

Згідно з наданими даними, загалом санкції застосовані проти 22 фізичних та юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення в Україну, а також проти трьох російських компаній, які займаються імпортом електронних компонентів, які потрібні для військового обладнання Росії.

Серед тих, хто зазнав санкцій, можна відзначити:

дві турецькі компанії (Turkik Union та Azu International) за їхню участь в експорті до Росії мікроелектронних компонентів, необхідних для військових операцій Росії в Україні;

компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, що базується в Дубаї, за свою роль у постачанні до Росії безпілотників та їх деталей;

громадянин Словаччини Ашот Мкртичов за участь у спробі організації продажу зброї між КНДР та Росією;

громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі — за свою діяльність у російському фінансовому секторі, зокрема, як голова московського представництва компанії DuLac Capital Ltd.

Також Британія ввела санкції проти трьох російських підприємств, які займаються електронікою, за їхню роль у придбанні західної мікроелектроніки під санкціями Великої Британії, яка потрібна для підтримки військового вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України за 2022-2023 роки було накладено арешт на активи російських олігархів майже на 190 мільярдів гривень. До того ж запроваджено санкції проти понад чотирьох тисяч компаній.