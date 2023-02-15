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Верховный суд сделал невозможным возврат ПриватБанка бывшим владельцам: детали

15 февраля 2023 16:00
lis.jpg - Ксения Лисновская
Дело ПриватБанка — Верховный суд сделал невозможным возврат банка бывшим акционерам
Верховный Суд поставил точку в деле, которое тянется уже несколько лет
lis.jpg - Ксения Лисновская

Бывшие акционеры "ПриватБанка", национализированного государством в конце 2016 года, не смогут вернуть его в свою собственность. Большая палата Верховного суда подтвердила решение первой инстанции.

Об этом написал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в соцсети Facebook.

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Он отметил, что экс-владельцы ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть акции национализированного финучреждения. Суд своим решением закрыл производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи банка, в результате чего он перешел в государственную собственность.

"Сегодня Верховный Суд поставил точку в деле, которое тянется уже несколько лет. Вы, наверное, знаете его как дело Александра Дубилета, экс-главы правления ПриватБанка. Решение такое: Большая Палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции. Ею было закрыто производство в деле о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года", сообщил он.

Таким образом, суд признал законным применение в деле норм закона № 590-ІХ (так называемый "антиколомойский закон"), что делает невозможным дальнейшие попытки отобрать финучреждение обратно.

Он добавил, что кроме этого дела закроют еще около 40 подобных судебных дел, которые инициировали экс-владельцы для противоправного возвращения банка. Тогда, когда государство отдало на спасение банка от финансового краха, вызванного ими, более 155 млрд гривен.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что мэрия вместе с Национальным антикоррупционным бюро выиграла апелляцию у олигарха Игоря Коломойского. Аэропорт стал собственностью общины.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины провела обыск у олигарха Игоря Коломойского. В ведомстве заявили о разоблачении масштабной схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", именно по этому делу и произошли соответствующие следственные действия.

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