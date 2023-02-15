Справа ПриватБанку — Верховний суд унеможливив повернення банку колишнім акціонерам

Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років

Колишні акціонери "ПриватБанку", який держава націоналізувала наприкінці 2016 року, не зможуть повернути його у свою власність. Велика палата Верховного суду підтвердила рішення суду першої інстанції.

Про це написав очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний у соцмережі Facebook.

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Він зазначив, що ексвласники за жодних обставин не зможуть повернути акції націоналізованої фінустанови. Суд своїм рішенням закрив провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу банку, внаслідок чого він перейшов у державну власність.

"Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років. Ви, напевно, знаєте її як справу Олександра Дубілета, ексголови правління ПриватБанку. Рішення таке: Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року", — повідомив він.

Таким чином, суд визнав законним застосування у справі норм закону № 590-ІХ (так званий "антиколомойський закон"), що унеможливлює подальші намагання відібрати фінустанову назад.

Він додав, що окрім цієї справи, закриють ще близько 40 подібних судових справ, які ініціювали ексвласники для протиправного повернення банку. Тоді, коли держава віддала на порятунок банку від фінансового краху, спричиненого ними, понад 155 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що мерія разом із Національним антикорупційним бюро виграла апеляцію у олігарха Ігоря Коломойського. Відтак аеропорт став власністю громади.

Також ми писали, що Служба безпеки України провела обшук у олігарха Ігоря Коломойського. У відомстві заявили про викриття масштабної схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", саме у цій справі і відбулися відповідні слідчі дії.