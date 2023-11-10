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Ветераны войны в 2024-м получат больше денег — какую сумму дадут на жилье

10 ноября 2023 11:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ветеранов в 2024 году государство поддержит существеннее — детали Госбюджета
Украинские военнослужащие. Фото: Armyinform
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство в 2024 году планирует существеннее финансово поддержать ветеранов. В Государственном бюджете заложена вдвое большая сумма, чем в этом году.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов,
информирует Interfax.

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Согласно главной смете страны, на ветеранскую политику в 2024 году выделили 13,5 млрд гривен. Как отмечают в Минветеранов, на текущий год заложено около 7 млрд гривен.

"Предусмотрено 13 млрд 554,2 млн грн на финансирование государственной ветеранской политики в Украине. Это вдвое больше, чем в текущем году", — отмечают в пресс-службе Министерства.

В частности, 5,749 млрд гривен пойдут на обеспечение жильем около 2 тысяч ветеранов, членов семей погибших на войне защитников. Сумма почти на 248 млн грн больше, чем в этом году.

3,84 млн гривен заложили на программу "помощник ветерана" для адаптации военных к гражданской жизни.

2,588 млрд гривен заложили на мероприятия по ментальной, физической, профессиональной адаптации защитников и защитниц, членов семей погибших военных.

409,8 млн гривен выделят на единовременную денежную помощь на случай гибели или инвалидности ветеранов.

247,7 млн гривен направят на Украинский ветеранский фонд. За 515,6 млн гривен планируют построить и содержать Национальное военное мемориальное кладбище.

Больше о бюджете

Напомним, 9 ноября парламент принял законопроект о государственном бюджете на 2024 год в целом. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

Также мы писали, что в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено вдвое больше средств на сферу спорта. Речь идет о сумме более 7,5 млрд гривен.

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