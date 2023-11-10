Ветеранів у 2024 році держава підтримає суттєвіше — деталі Держбюджету

Українські військовослужбовці. Фото: Armyinform

Держава у 2024 році планує суттєвіше фінансово підтримати ветеранів. У Державному бюджеті закладено удвічі більшу суму, ніж цьогоріч.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів,

інформує Interfax.

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Згідно з головним кошторисом країни, на ветеранську політику у 2024 році виділили 13,5 млрд гривень. Як зазначають у Мінветеранів, на поточний рік закладено близько 7 млрд гривень.

"Передбачено 13 млрд 554,2 млн грн на фінансування державної ветеранської політики в Україні. Це вдвічі більше, ніж поточного року", — зазначають у пресслужбі Міністерства.

Зокрема, 5,749 млрд гривень підуть на забезпечення житлом близько 2 тисяч ветеранів, членів сімей загиблих на війні захисників. Сума на майже 248 млн грн більше, ніж цьогоріч.

3,84 млн гривень заклали на програму "помічник ветерана" для адаптації військових до цивільного життя.

2,588 млрд млн гривень передбачили на заходи з ментальної, фізичної, професійної адаптації захисників і захисниць, членів родин полеглих військових.

409,8 млн гривень виділять на одноразову грошову допомогу на випадок загибелі чи інвалідності ветеранів.

247,7 млн гривень спрямують на Український ветеранський фонд. За 515,6 млн гривень планують спорудити та утримувати Національне військове меморіальне кладовище.

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Нагадаємо, 9 листопада парламент ухвалив законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік в цілому. За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Також ми писали, що в Державному бюджеті на 2024 рік передбачено удвічі більше коштів на сферу спорту. Йдеться про суму у понад 7,5 млрд гривень.