Восстановление инфраструктуры: восстановлено железнодорожное сообщение в шести областях

Укрзализныця работает над восстановлением инфраструктуры после атак рф

Укрзализныця в 2022 году оперативно восстанавливала разрушенную боевыми действиями инфраструктуру. Это позволило быстро налаживать приостановленное железнодорожное сообщение с шестью областями.

Об этом говорится в пресс-релизе железнодорожной компании.

Восстановление железнодорожной инфраструктуры

Так, например, пассажирское сообщение было восстановлено с Черниговом через 7 дней после деблокады, с Ирпенем (Киевская область) через 29 дней после деоккупации, с Балаклеей через 5 дней после деоккупации, с Изюмом через 30 дней после деоккупации, с Купянском (Харьковская область) за 53 дня после деоккупации, с Херсоном за 8 дней после деоккупации.

Кроме того, оперативное восстановление инфраструктуры позволило назначить курсирование беспересадочных вагонов сообщением Изюм — Киев, Краматорск (Донецкая область) — Одесса, а также деблокированная северная Сумщина получила сообщение со столицей и Винницкой благодаря новому маршруту поезда № 770/769. В то же время из десятков населенных пунктов Харьковщины было возобновлено движение пригородных поездов

В 2022 году железнодорожники восстановили 25 из 69 мостов, поврежденных врагом, а также 19,838 км с 36,942 км поврежденных путей. Все виды ремонтов в 2022 году обновили 1094 км путей.

Добавим, что Укрзализныця построила и электрифицировала в 2022 году рекордную протяженность путей.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця восстанавливает сообщение №802/801 Черновцы — Львов через Тернополь, Залещики и Чортков вагонами сидящего типа.

Также сообщалось, что Укрзализныця получила оборудование для быстрого восстановления железнодорожных мостов от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited. Украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг по работе с предоставленным оборудованием.

Как известно, Укрзализныця закончила 2022 военный год с чистым убытком почти в 11 млрд гривен. Не помогла и многомиллиардная государственная поддержка.