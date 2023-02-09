Відбудова інфраструктури: відновлено залізничне сполучення у шести областях

Укрзалізниця працює над відновлення інфраструктури після атак рф

Укрзалізниця у 2022 році оперативно відновлювала зруйновану бойовими діями інфраструктуру. Це дозволило швидко налагоджувати призупинене залізничне сполучення з шістьма областями.

Про це йдеться у пресрелізі залізничної компанії.

Відновлення залізничної інфраструктури

Так, наприклад пасажирське сполучення було відновлено з Черніговом за 7 днів після деблокади, з Ірпенем (Київська обл.) за 29 днів після деокупації, з Балаклією за 5 днів після деокупації, з Ізюмом за 30 днів після деокупації, з Купянськом (Харківська область) за 53 дні після деокупації, з Херсоном за 8 днів після деокупації.

Крім цього, оперативне відновлення інфраструктури дозволило призначити курсування безпересадкових вагонів сполученням Ізюм — Київ, Краматорськ (Донецька область) — Одеса, а також деблокована північна Сумщина отримала сполучення зі столицею та Вінниччиною завдяки новому маршруту поїзда № 770/769. Водночас з десятків населених пунктів Харківщини було відновлено рух приміських поїздів

Загалом у 2022 році залізничники відновили 25 із 69 мостів, пошкоджених ворогом, а також 19,838 км з 36,942 км пошкоджених колій. Усіма видами ремонтів у 2022 році було оновлено 1094 км колій.

Додамо, що Укрзалізниця збудувала та електрифікувала у 2022 році рекордну протяжність колій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця відновлює сполучення №802/801 Чернівці — Львів через Тернопіль, Заліщики та Чортків вагонами сидячого типу.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця отримала обладнання для швидкого відновлення залізничних мостів від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited. Українські залізничники уже пройшли навчальний тренінг з роботи із наданим обладнанням.

Як відомо, Укрзалізниця закінчила 2022 військовий рік із чистим збитком у майже 11 млрд гривень. Не допомогла і багатомільярдна державна підтримка.