Відбудова України: Шмигаль поділився планами щодо комплексного відновлення населених пунктів

Уряд анонсував старт пілотних проєктів з комплексної відбудови населених пунктів

Уряд готує старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях. Для участі у пілотному проєкті буде обрано по одному населеному пункту від кожної з областей, де велися інтенсивні бойові дії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"На виконання завдання президента провели нараду з міністерствами й Державним агентством відновлення. Визначили дати й перші проєкти комплексної відбудови за новим законодавством на звільнених територіях", — повідомив глава уряду.

За словами Шмигаля, обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better.

"Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик", — пояснив прем'єр.

Також під час наради обговорили технічні питання щодо запуску механізмів компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

"Закон уже ухвалений та підписаний президентом. Найближчим часом цей інструмент повинен запрацювати", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк змінив свою оцінку того, скільки коштів потрібно Україні на відновлення та реконструкцію через війну. Потреби України у відновленні зросли до 411 млрд доларів.