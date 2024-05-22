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Известный экономист заявил, что биткоин умер — почему он так считает

22 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Почему экономист Питер Шифф считает, что биткоин умер
Питер Шифф на фоне монеты биткоин. Фото иллюстративное: twitter.com/BitcoinNewsCom
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Биткоин почти умер. В последнее время первая криптовалюта показывает слишком слабый темп роста стоимости.

Об этом в субботу, 18 мая, написал в соцсети Х (ранее Twitter) популярный биткоин-критик — экономист Питер Шифф.

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Почему экономист считает, что биткоин умер

Шифф сравнил рост стоимости серебра и биткоина. Серебро выросло в цене на 21%, тогда как криптовалюта подорожала всего на 2%. По мнению экономиста, это указывает на неизбежность гибели биткоина. Также эксперт обратил внимание на то, что рыночная капитализация серебра составляет более 1,83 триллиона долларов, то есть на 500 миллиардов долларов больше капитализации BTC, которая равна лишь 1,31 триллиона долларов. Чтобы сравниться с серебром, биткоину нужно вырасти в цене на 40%, а это, по мнению Шиффа, почти невозможно.

В комментариях сторонники первой криптовалюты подвергли критике высказывания Шиффа, заявив, что за год биткоин подорожал на 60%, а серебро — всего на 14%. На это экономист ответил, что инвесторы не должны совершать трагическую ошибку, инвестируя в биткоин, ведь эту валюту ни в коем случае нельзя сравнивать с золотом.

"Я устал от людей, которые утверждают, что я против Bitcoin только для того, чтобы привлечь социальные сети. Это смешно. Если бы моей целью было максимизировать привлечение, я бы предпочел биткоин. Но я не готов жертвовать своей честностью только ради того, чтобы привлечь подписчиков или увеличить охват", — подчеркнул Шифф.

Напомним, месяц назад, в конце апреля, биткоин-критик Питер Шифф предположил, что стоимость первой криптовалюты снизится до 20 тысяч долларов. В случае таких изменений компании, имевшие значительные инвестиции в биткоин, могут потерять немало средств.

Также мы сообщали о том, что за последние три года Сальвадор добыл 473,5 биткоина, то есть около 29 миллионов долларов.

инвестиции
криптовалюта
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биткоин

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