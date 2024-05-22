Почему экономист Питер Шифф считает, что биткоин умер

Питер Шифф на фоне монеты биткоин. Фото иллюстративное: twitter.com/BitcoinNewsCom

Биткоин почти умер. В последнее время первая криптовалюта показывает слишком слабый темп роста стоимости.

Об этом в субботу, 18 мая, написал в соцсети Х (ранее Twitter) популярный биткоин-критик — экономист Питер Шифф.

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Без времени этого post, #silver является выше 21% при #Bitcoin является более чем 2%. Это больше, чем 10x банду для вашего ящика с Silver. Bitcoin is dead. Long live silver. https://t.co/WkiUTJmmol — Peter Schiff (@PeterSchiff) May 18, 2024

Почему экономист считает, что биткоин умер

Шифф сравнил рост стоимости серебра и биткоина. Серебро выросло в цене на 21%, тогда как криптовалюта подорожала всего на 2%. По мнению экономиста, это указывает на неизбежность гибели биткоина. Также эксперт обратил внимание на то, что рыночная капитализация серебра составляет более 1,83 триллиона долларов, то есть на 500 миллиардов долларов больше капитализации BTC, которая равна лишь 1,31 триллиона долларов. Чтобы сравниться с серебром, биткоину нужно вырасти в цене на 40%, а это, по мнению Шиффа, почти невозможно.

В комментариях сторонники первой криптовалюты подвергли критике высказывания Шиффа, заявив, что за год биткоин подорожал на 60%, а серебро — всего на 14%. На это экономист ответил, что инвесторы не должны совершать трагическую ошибку, инвестируя в биткоин, ведь эту валюту ни в коем случае нельзя сравнивать с золотом.

"Я устал от людей, которые утверждают, что я против Bitcoin только для того, чтобы привлечь социальные сети. Это смешно. Если бы моей целью было максимизировать привлечение, я бы предпочел биткоин. Но я не готов жертвовать своей честностью только ради того, чтобы привлечь подписчиков или увеличить охват", — подчеркнул Шифф.

Им требовалось людей claiming Им только против #Bitcoin к созданию социального media engagement. That's ridiculous. Если мой результат был maximize engagement я имею в стороне от Bitcoin. Но я не должен нести себя в тайне моей интеллектуальности только в аттракционе followers или increase engagement. — Peter Schiff (@PeterSchiff) May 19, 2024

Напомним, месяц назад, в конце апреля, биткоин-критик Питер Шифф предположил, что стоимость первой криптовалюты снизится до 20 тысяч долларов. В случае таких изменений компании, имевшие значительные инвестиции в биткоин, могут потерять немало средств.

Также мы сообщали о том, что за последние три года Сальвадор добыл 473,5 биткоина, то есть около 29 миллионов долларов.