Чому економіст Пітер Шифф вважає, що біткоїн помер

Пітер Шифф на тлі монети біткоїн. Фото ілюстративне: twitter.com/BitcoinNewsCom

Біткоїн майже помер. Останнім часом перша криптовалюта показує надто слабкий темп зростання вартості.

Про це в суботу, 18 травня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) популярний біткоїн-критик — економіст Пітер Шифф.

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Since the date of this post, #silver is up over 21% while #Bitcoin is up less than 2%. That's more than 10x the bang for your buck with silver. Bitcoin is dead. Long live silver. https://t.co/WkiUTJmmol — Peter Schiff (@PeterSchiff) May 18, 2024

Чому економіст вважає, що біткоїн помер

Шифф порівняв зростання вартості срібла та біткоїна. Срібло зросло в ціні на 21%, тоді як криптовалюта подорожчала лише на 2%. На думку економіста, це вказує на неминучість загибелі біткоїна. Також експерт звернув увагу на те, що ринкова капіталізація срібла становить понад 1,83 трильйона доларів, тобто на 500 мільярдів доларів більше за капіталізацію BTC, яка дорівняє лише 1,31 трильойна доларів. Аби зрівнятися зі сріблом, біткоїну потрібно зрости в ціні на 40%, а це, на думку Шиффа, майже неможливо.

У коментарях прихильники першої криптовалюти розкритикували висловлювання Шиффа, заявивши, що за рік біткоїн подорожчав на 60%, а срібло — лише на 14%. На це економіст відповів, що інвестори не мають робити трагічну помилку, інвестуючи в біткоїн, адже цю валюту в жодному разі не можна порівнювати із золотом.

"Я втомився від людей, які стверджують, що я проти Bitcoin лише для того, щоб залучити соціальні мережі. Це смішно. Якби моєю метою було максимізувати залучення, я б віддав перевагу біткойну. Але я не готовий жертвувати своєю чесністю лише заради того, щоб залучити підписників або збільшити залучення", — наголосив Шифф.

I'm tired of people claiming I'm only against #Bitcoin to generate social media engagement. That's ridiculous. If my goal was to maximize engagement I'd come out in favor of Bitcoin. But I'm not willing to sacrifice my integrity just to attract followers or increase engagement. — Peter Schiff (@PeterSchiff) May 19, 2024

Нагадаємо, місяць тому, наприкінці квітня, біткоїн-критик Пітер Шифф припустив, що вартість першої криптовалюти знизиться до 20 тисяч доларів. У разі таких змін компанії, які мали значні інвестиції в біткоїн, можуть втратити чимало коштів.

Також ми повідомляли про те, що протягом останніх трьох років Сальвадор видобув 473,5 біткоїна, тобто близько 29 мільйонів доларів.