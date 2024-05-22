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Відомий економіст заявив, що біткоїн помер — чому він так вважає

22 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Чому економіст Пітер Шифф вважає, що біткоїн помер
Пітер Шифф на тлі монети біткоїн. Фото ілюстративне: twitter.com/BitcoinNewsCom
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Біткоїн майже помер. Останнім часом перша криптовалюта показує надто слабкий темп зростання вартості.

Про це в суботу, 18 травня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) популярний біткоїн-критик — економіст Пітер Шифф.

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Шифф порівняв зростання вартості срібла та біткоїна. Срібло зросло в ціні на 21%, тоді як криптовалюта подорожчала лише на 2%. На думку економіста, це вказує на неминучість загибелі біткоїна. Також експерт звернув увагу на те, що ринкова капіталізація срібла становить понад 1,83 трильйона доларів, тобто на 500 мільярдів доларів більше за капіталізацію BTC, яка дорівняє лише 1,31 трильойна доларів. Аби зрівнятися зі сріблом, біткоїну потрібно зрости в ціні на 40%, а це, на думку Шиффа, майже неможливо.

У коментарях прихильники першої криптовалюти розкритикували висловлювання Шиффа, заявивши, що за рік біткоїн подорожчав на 60%, а срібло — лише на 14%. На це економіст відповів, що інвестори не мають робити трагічну помилку, інвестуючи в біткоїн, адже цю валюту в жодному разі не можна порівнювати із золотом.

"Я втомився від людей, які стверджують, що я проти Bitcoin лише для того, щоб залучити соціальні мережі. Це смішно. Якби моєю метою було максимізувати залучення, я б віддав перевагу біткойну. Але я не готовий жертвувати своєю чесністю лише заради того, щоб залучити підписників або збільшити залучення", — наголосив Шифф.

Нагадаємо, місяць тому, наприкінці квітня, біткоїн-критик Пітер Шифф припустив, що вартість першої криптовалюти знизиться до 20 тисяч доларів. У разі таких змін компанії, які мали значні інвестиції в біткоїн, можуть втратити чимало коштів.

Також ми повідомляли про те, що протягом останніх трьох років Сальвадор видобув 473,5 біткоїна, тобто близько 29 мільйонів доларів.

інвестиції
криптовалюта
економіка
фінанси
біткоїн

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