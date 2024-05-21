Сальвадор добув близько 475 біткоїнів за три роки за допомогою вулкана

Виверження Кумбре В'єха в Іспанії. Ілюстративне фото: twitter.com/DarrenPlymouth

Сальвадор із 2021 року видобув 473,5 біткоїна, що становить близько 29 мільйонів доларів. Державний криптохолдинг країна змогла поповнити завдяки геотермальній електростанції, що використовує енергію вулкана.

Про це повідомляє Reuters у середу, 15 травня.

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Національний біткоїн-офіс повідомив про запуск простору в мемпулі біткоїна для відстеження балансу криптовалюти в держскарбниці. На момент написання уряд має майже 5 748 біткоїнів, що дорівнює 352,3 млн дол.

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Національного біткоїн-офіса

Сальвадор почав тестовий видобуток біткоїна в жовтні 2021 року, через місяць після визнання його легальним засобом розрахунків. У червні 2023 року влада анонсувала проєкт Volcano Energy на 241 МВт для майнінгу біткоїна з використанням поновлюваних джерел енергії.

Загальна вартість проєкту становить 1 млрд дол., частка держави — 23%. Компанія Tether бере участь у першому раунді фінансування на 250 млн дол.

За даними Reuters, усі видобуті Сальвадором біткоїни згенеровані на геотермальній електростанції потужністю 102 МВт біля вулкана Текапа, де для 300 майнінгових установок використовується 1,5 МВт.

Нагадаємо, що собівартість видобутку біткоїна зросла на три тисячі доларів на тлі незначної корекції хешрейту. Крім того, співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі вважає, що невдовзі вартість цієї криптовалюти перевищить 1 мільйон доларів.