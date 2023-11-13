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Известно, какие услуги банков будут доступны в случае блэкаута

13 ноября 2023 11:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Блэкаут в Украине — какие услуги банков будут доступны
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине более половины отделений банков будут работать в случае полного отсутствия электрической энергии. Финучреждения продолжат предоставлять базовые услуги.

Об этом рассказали в Национальном банке Украины (НБУ), пишет The Page.

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Подготовка к блэкаутам

Как отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, как будет вести себя Россия в вопросе возможных обстрелов ближайшей зимой неизвестно, поэтому регулятор обязал банки подготовиться на случай отсутствия света.

Он напомнил, что в прошлом году Нацбанк требовал от финучреждений минимум треть отделений сделать базовыми или опорными. Они в случае блэкаута должны были работать и гарантировать предоставление базовых банковских услуг. В офисах должны быть резервные источники энергии, зарезервированы каналы связи от разных операторов.

Финучреждения должны были обеспечить работу дата-центров, информсистем, каналов связи на случай отсутствия основного электропитания до семи суток, работу отделений — до трех суток. Особое внимание должно быть уделено сохранению копий данных. В общем, не должна нарушаться работа системы электронных платежей и обращения наличных средств.

В прошлом году банковская система прошла успешно практические испытания. В этот раз собираются воспользоваться опытом прошлого года.

"Опыт есть, техническая готовность сохранилась... Попросили актуализировать договоры с поставщиками услуг, проверить готовность оборудования и персонала к работе в чрезвычайных условиях, обновить протоколы их действий", — отметил он.

В прошлом году 15 системно важных банков страны объединились для создания общей банковской сети Power Banking. Они должны гарантировать предоставление клиентам услуг даже во время блэкаута. В сети Power Banking насчитывается 2360 отделений около 380 населенных пунктов. То есть доля в 53% от работающих отделений. При этом 75% сети приходится на отделение системно важных банков.

Какие услуги будут доступны в офисах сети Power Banking:

  • получение наличных денег (в банкоматах или кассе);
  • платежи, перевод денег (в кассе или терминалах самообслуживания);
  • обмен валют (при наличии в кассе наличных денег);
  • консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина активно готовится к зиме и возможным проблемам с электроснабжением, поскольку существует угроза повторных обстрелов Россией. Именно поэтому в приложение "Дія" планируют добавить карту банков, работающих в период блэкаута.

Также обнародована карта с "пунктами незламності". Теперь украинцы всего в нескольких кликов смогут найти ближайший пункт и проложить к нему удобный маршрут.

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