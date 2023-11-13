Блекаут в Україні — які послуги банків будуть доступні

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні понад половина відділень банків працюватимуть у випадку повної відсутності електричної енергії. Фінустанови продовжать надавати базові послуги.

Про це розповіли у Національному банку України (НБУ), пише The Page.

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Підготовка до блекаутів

Як зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан, як поводитиметься Росія у питанні можливих обстрілів найближчої зими невідомо, тому регулятор зобов'язав банки підготуватися на випадок відсутності світла.

Він нагадав, що торік Нацбанк вимагав від фінустанов щонайменше третину відділень зробити базовими або опорними. Вони на випадок блекауту повинні були працювати та гарантувати надання базових банківських послуг. В офісах мали б бути резервні джерела енергії, зарезервовані канали зв'язку від різних операторів.

Фінустанови повинні були забезпечити роботу дата-центрів, інформсистем, каналів зв'язку на випадок відсутності основного електроживлення до семи діб, роботу відділень — до трьох діб. Особлива увага має бути приділена збереженню копій даних. Загалом не має порушуватися робота системи електронних платежів та обігу готівкових коштів.

Торік банківська система пройшла успішно практичні випробування. Цього разу збираються користуватися минулорічним досвідом.

"Досвід є, технічна готовність збереглася... Попросили актуалізувати договори із постачальниками послуг, перевірити готовність обладнання та персоналу до роботи у надзвичайних умовах, оновити протоколи їхніх дій", — зауважив він.

Торік 15 системно важливих банків країни об’єдналися для створення спільної банківської мережі — Power Banking. Вони мали гарантувати надання клієнтам послуг навіть під час блекауту. У мережі Power Banking налічується 2360 відділень у близько 380 населених пунктах. Тобто частка у 53% від працюючих відділень. При цьому 75% мережі припадає на відділення системно важливих банків.

Які послуги будуть доступні в офісах мережі Power Banking:

отримання готівки (у банкоматах або касі);

платежі, переказ грошей (у касі або терміналах самообслуговування);

обмін валют (за наявності у касі готівки);

консультації менеджерів із фінансових питань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна активно готується до зими та можливих проблем з електропостачанням, оскільки існує загроза повторних обстрілів Росією. Саме тому в додаток "Дія" планують додати мапу банків, які працюють в період блекауту.

Також що оприлюднено карту з пунктами незламності. Тепер українці всього за кілька кліків зможуть знайти найближчий пункт і прокласти до нього зручний маршрут.