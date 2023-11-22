Блокада границы с Польшей — известна сумма убытков, понесенных Украиной

Пункт пропуска. Фото: AP

Блокировка границы польскими перевозчиками нанесла украинской экономике ущерб на сотни миллионов евро. Страдают разные отрасли.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

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Последствия блокады границы

По словам чиновника, блокирование границ протестующими Польши привело к негативным последствиям для разных сфер экономики страны.

По оценкам Федерации работодателей объем убытков, которые продолжает получать Украина, достигают более 400 млн евро.

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика испытала", — сообщил он.

Владимир Балин заметил, что фиксируют убытки украинских перевозчиков из расчета утраченной доходности — 350 евро за простой в сутки.

Дефицит энергоресурсов

Ранее украинский торговый представитель Тарас Качка сообщал, что блокировка на границе польскими перевозчиками украинских грузовиков представляет угрозу для поставок критически важных энергоресурсов для Украины. В основном это коснется сжиженного газа, а также поставок бензина и дизтоплива. При этом пострадал импорт как из Польши, так и из стран Балтии.

Он отметил, что украинская сторона готова обсудить дополнительные правила по улучшению работы как наших, так и польских перевозчиков, ведь ситуация предкризисная.

Из-за бойкота польских перевозчиков на западной границе в Украине фиксируют случаи отсутствия газа на ряде автозаправочных комплексов в разных регионах. В частности, в Полтавской, Киевской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Донецкой областях.

Эксперты отмечают, что если договориться не удастся и границу не разблокируют, цены на автогаз могут неожиданно резко подскочить. Доля импорта автогаза из Польши составляет 30-35%.

Напомним, польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.