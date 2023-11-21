Автогаз в Україні — блокада кордону з Польщею загрожує постачанню енергоресурсів

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Блокування на кордоні польськими перевізниками українських вантажівок загрожує постачанню критично важливих енергоресурсів для України. Особливо йдеться про скраплений газ.

Про це повідомив український торговий представник Тарас Качка.

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Передкризова ситуація з блокадою кордону

За словами посадовця, українська влада через критичну ситуацію має намір провести найближчими днями переговори з представниками Польщі та Європейської комісії.

Торговий представник вважає, що продовження блокади негативно вплине на критично важливі постачання енергоресурсів, в основному це торкнеться автогазу. Проте також зачепить поставки бензину й дизельного пального.

Посадовець наголосив, що постраждав імпорт не тільки з Польщі, а й з країн Балтії.

Він зауважив, що Київ ладний обговорити додаткові правила щодо покращення роботи як українських, так і польських перевізників, оскільки ситуація — передкризова.

Минулого тижня перемовини щодо блокади завершились нічим. На польському боці кордону застрягло кілька тисяч вантажівок. У тому числі, з пальним і "гуманітаркою".

Деякі українські експерти вважають, що якщо страйк затягнеться, то від цього постраждають самі польські трейдери, які закупили пальне під українські потреби. Тоді як українські постачальники зможуть знайти нові джерела імпорту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновили вартість пального. У вівторок, 21 листопада, на АЗС України продовжила зростати вартість скрапленого автомобільного газу.

Також ми писали, що експерти застерігають, що на українських АЗС запасів автомобільного газу залишилось на тиждень, згодом він може зовсім зникнути із заправок. Ситуація з дизпальним не значно краща, його вистачить щонайбільше на місяць.