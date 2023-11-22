Блокада кордону з Польщею — відомо суму збитків, яких зазнала Україна

Пункт пропуску. Фото: AP

Блокування кордону польськими перевізниками завдало українській економіці збитків на сотні мільйонів євро. Страждають різні галузі.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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Наслідки блокади кордону

За словами посадовця, блокування кордонів страйкарями Польщі призвело до негативних наслідків для різних сфер економіки країни.

За оцінками Федерації роботодавців, обсяг збитків, які продовжує зазнавати Україна, сягають понад 400 млн євро.

"Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча,за оцінкою Федерації роботодавців України, вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка зазнала", — повідомив він.

Володимир Балін зауважив, що фіксують збитки українських перевізників із розрахунку втраченої дохідності — 350 євро за простій щодоби.

Дефіцит енергоресурсів

Раніше український торговий представник Тарас Качка повідомляв, що блокування на кордоні польськими перевізниками українських вантажівок становить загрозу для постачання критично важливих енергоресурсів для України. В основному це торкнеться скрапленого газу, а також бензину й дизпального. При цьому постраждав імпорт як з Польщі, так і з країн Балтії.

Він зазначив, що українська сторона ладна обговорити додаткові правила щодо покращення роботи як наших, так і польських перевізників, адже ситуація — передкризова.

Через бойкот польських перевізників на західному кордоні в Україні фіксують випадки відсутності газу на низці автозаправних комплексів у різних регіонах. Зокрема, у Полтавській, Київській, Харківській, Кіровоградській, Чернігівській, Донецькій областях.

Експерти вважають, якщо домовитися не вдасться і кордон не розблокують, ціни на автогаз можуть неочікувано різко підскочити. Частка імпорту автогазу з Польщі становить 30-35%.

Нагадаємо, польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників уже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.

Також ми писали, що українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.