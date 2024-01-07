Отпуск военных в 2024 году — что нужно, чтобы уйти на отдых

Объятия с военным. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие ВСУ даже во время военного положения имеют право на оформление отпуска. При этом военный может за один раз уйти на отдых всего на 15 дней из основного отпуска. Общая продолжительность отпутска — 30 дней в году.

Об этом говорится в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Существующие виды отпусков для военных

Во время военного положения военнослужащие имеют право на оформление трех видов отпусков:

часть ежегодного основного отпуска продолжительностью до 15 дней;

по другим уважительным обстоятельствам;

отпуск по семейным обстоятельствам, а именно — из-за смерти близкого члена семьи; для женитьбы; беременным военнослужащим для рождения и по уходу за ребенком.

Согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения военным ВСУ могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Когда военный может уйти в отпуск первый раз

Первый раз получить разрешение на отпуск бойцы вправе не ранее чем через 3 месяца прохождения ими службы. Продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам — до 10 дней (без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец).

Как написать рапорт на отпуск

Для того чтобы получить отпуск, в рапорте военнослужащий обязательно должен указать:

ФИО командира воинской части;

свое звание и ФИО;

на сколько дней военный хочет взять отпуск;

прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам);

где будет проводить отпуск (написать адрес);

свой номер телефона;

установить дату и подпись.

Рапорт должен быть написан в деловом стиле, без ошибок и исправлений.

Чтобы рапорт на отпуск приняли быстрее, рекомендуется подать его раньше времени, не позднее чем за две недели до начала отпуска. Также в рапорт следует добавить копии документов, подтверждающих основания для предоставления отпуска. Это ускорит процесс разбирательства.

Напомним, что Украина увеличила продолжительность отпусков, но без сохранения зарплаты. Мобилизированные теперь получат компенсацию за неиспользованные дни отдыха. Вступившие в силу 24 декабря изменения в трудовом законодательстве инициированы в связи с реалиями военного положения.