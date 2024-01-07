Відпустка військових у 2024 році — що треба, щоб піти на відпочинок

Обійми з військовим. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці ЗСУ навіть під час воєнного стану мають право на оформлення відпустки. Про те військовий може за один раз піти на відпочинок лише на 15 днів з основної відпустки. Загальна її тривалість 30 днів на рік.

Про це сказано в законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Які існують види відпусток для військових

Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на оформлення трьох видів відпусток:

частина щорічної основної відпустки тривалістю до 15 днів;

з інших поважних обставин;

відпустка за сімейними обставинами, а саме – через смерть близького члена сім'ї; для одруження; вагітним військовослужбовицям для народження дитини та по догляду за дитиною.

Згідно з українським законодавством, під час дії воєнного стану військовим ЗСУ можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Коли військовий може піти у відпустку перший раз

Перший отримати дозвіл на відпустку бійці мають право не раніше ніж через 3 місяці проходження ними служби. Тривалість відпустки за сімейними обставинами – до 10 днів (без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець).

Як написати рапорт на відпустку

Для того, щоб отримати відпустку, у рапорті військовослужбовець обов’язково повинен вказати:

ПІБ командира військової частини;

своє звання та ПІБ;

на скільки днів військовий хоче взяти відпустку;

прописати, які документи додаються до рапорту (документи, що підтверджують необхідність надання відпустки за сімейними обставинами);

де буде проводити відпустку (написати адресу);

свій номер телефону;

поставити дату та підпис.

Рапорт повинен бути написаний у діловому стилі, без помилок та помарок.

Щоб рапорт на відпустку прийняли швидше, рекомендується подати його завчасно, не пізніше ніж за два тижні до початку відпустки. Також до рапорту варто додати копії документів, що підтверджують підстави для надання відпустки. Це прискорить процес розгляду.

Нагадаємо, що Україна збільшила тривалість відпусток, але без збереження зарплати. Мобілізовані тепер отримають компенсації за невикористані дні відпочинку. Зміни в трудовому законодавстві, які набули чинності 24 грудня, ініційовані у зв'язку з реаліями воєнного стану.