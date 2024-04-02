Ущерб от войны с Россией — известно, сколько дел выиграли украинцы

Возмещение ущерба от войны с РФ — сколько дел выиграли украинцы
На конец марта 2024 года украинские суды вынесли 397 решений о возмещении ущерба гражданам из-за военной агрессии России с начала полномасштабной войны. Число подобных дел активно растет.
Об этом свидетельствуют данные, которые приводит портал "Опендатабот".
Судебные дела о возмещении ущерба
По информации аналитиков, количество судебных дел растет. В начале войны насчитывалось 44, в 2023-м — 262 решения. С начала 2024 года в реестре появилось еще 91 судебное решение о возмещении ущерба.
"Львиная доля" решений касается взысканий в пользу простых граждан — 292, в отношении бизнеса вынесено 105 решений.
В этом году в судах рассматривается минимум 487 дел против РФ, из них 310 дел возбуждено гражданами, 177 — бизнесом.
"Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто не существует соответствующего механизма", — сообщили аналитики.
Реестр по возмещению ущерба
Несмотря на это, уже со 2 апреля 2024 года в Гааге должен открыться Реестр ущерба для Украины, а пострадавшие смогут подать заявление бесплатно через "Дію".
О необходимости создания Реестра сообщили на Саммите Глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике почти год назад.
В марте в столице Украины открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ. Ожидается, что первые заявки будут принимать в отношении разрушенных домов.
Что еще стоит знать
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