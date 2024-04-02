Ущерб от войны с Россией — известно, сколько дел выиграли украинцы

Разрушенное здание в Киеве в 2022 году. Фото: AP Photo/Rodrigo Abd

На конец марта 2024 года украинские суды вынесли 397 решений о возмещении ущерба гражданам из-за военной агрессии России с начала полномасштабной войны. Число подобных дел активно растет.

Об этом свидетельствуют данные, которые приводит портал "Опендатабот".

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Судебные дела о возмещении ущерба

По информации аналитиков, количество судебных дел растет. В начале войны насчитывалось 44, в 2023-м — 262 решения. С начала 2024 года в реестре появилось еще 91 судебное решение о возмещении ущерба.

"Львиная доля" решений касается взысканий в пользу простых граждан — 292, в отношении бизнеса вынесено 105 решений.

В этом году в судах рассматривается минимум 487 дел против РФ, из них 310 дел возбуждено гражданами, 177 — бизнесом.

"Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто не существует соответствующего механизма", — сообщили аналитики.

Источник: Опендатабот

Реестр по возмещению ущерба

Несмотря на это, уже со 2 апреля 2024 года в Гааге должен открыться Реестр ущерба для Украины, а пострадавшие смогут подать заявление бесплатно через "Дію".

О необходимости создания Реестра сообщили на Саммите Глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике почти год назад.

В марте в столице Украины открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ. Ожидается, что первые заявки будут принимать в отношении разрушенных домов.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, как получить возмещение, если ваш автомобиль оказался под обстрелом. Ведь в результате практически каждой воздушной атаки, даже успешно отраженной, повреждаются или уничтожаются транспортные средства.

Как сообщалось, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра рассказала, кто может войти в реестр международных убытков в "Дії". По ее словам, всего 40 категорий людей