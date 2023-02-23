Война не помешала внедрению налоговых реформ в Украине: исследование

Во время войны в Украине продолжаются реформы

В условиях полномасштабной войны в Украине продолжаются реформы. В частности, в 2022 году было принято несколько важных законов, касающихся налоговой сферы.

Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

Законодательные нововведения

Высокую оценку экспертов получил закон, вводящий электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Документ также освобождает почтовые отправления для физлиц стоимостью до 150 евро от обложения НДС и пошлиной.

Важный закон — об освобождении от налогообложения средств, которые волонтер собирал на собственную карточку как благотворительную помощь, при его регистрации в специальном реестре волонтеров.

В 2022 году Верховная Рада приняла закон, разрешающий иностранцам получить статус электронного резидента для ведения бизнеса в Украине. Этот статус иностранец может получить дистанционно, после чего (также дистанционно) открыть счет в банке и уплачивать налог 5% от доходов в пределах лимита для физического лица предпринимателя ІІІ группы. При превышении лимита налог составит 15%, но только по внешним контрактам с экспортом услуг.

Кроме того, парламент разрешил приватизировать находящееся в налоговом залоге государственное и коммунальное имущество без согласия Налоговой, если покупатель погасит налоговый долг за шесть календарных месяцев с момента перехода права собственности на объект.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Так, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

Также Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрыва логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как год войны отразился на государственных финансах Украины.

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Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE