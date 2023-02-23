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Війна не завадила впровадженню податкових реформ в Україні: дослідження

23 лютого 2023 21:34
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Під час війни в Україні продовжуються реформи
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

В умовах повномасштабної війни в Україні продовжуються реформи. Зокрема, в 2022 році було ухвалено декілька важливих законів, які стосуються податкової сфери.

Про це йдеться в дослідженні аналітичної платформи "Вокс Україна".

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Високу оцінку експертів отримав закон, який запроваджує електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Документ також звільняє поштові відправлення для фізосіб вартістю до 150 євро від оподаткування ПДВ та митом.

Важливий закон — про звільнення від оподаткування коштів, які волонтер збирав на власну картку як благодійну допомогу, за умови його реєстрації у спеціальному реєстрі волонтерів.

В 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримати статус електронного резидента для ведення бізнесу в Україні. Цей статус іноземець може отримати дистанційно, після чого (також дистанційно) відкрити рахунок у банку і сплачувати податок 5% від доходів у межах ліміту для фізичної особи підприємця ІІІ групи. При перевищенні ліміту податок становитиме 15%, але тільки за зовнішні контракти з експортом послуг.

Крім того, парламент дозволив приватизувати державне та комунальне майно, яке перебуває у податковій заставі, без згоди Податкової, якщо покупець погасить податковий борг за шість календарних місяців з моменту переходу права власності на об’єкт.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни. Так, Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.

Також Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни. Так, ринок праці України зазнав серйозного удару під час війни. На початку повномасштабного вторгнення рф ринок фактично завмер — у березні понад 53% тих, то мав роботу до війни, втратили її. Частина компаній були змушені припинити свою діяльність повністю або частково через втрату майна, переривання логістичних зв’язків чи втрату співробітників. Згодом ситуація поліпшилася, але станом на початок 2023 року безробіття досі перевищує 30%.

Окрім того, Новини.LIVE писали про те, як рік війни позначився на державних фінансах України.
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Про українські реформи під час війни читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.
 

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