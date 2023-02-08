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Война россии против Украины: Байден обвинил рф в глобальной инфляции

8 февраля 2023 12:07
lis.jpg - Ксения Лисновская
Война россии против Украины — США обвинили рф в глобальной инфляции
В частности, это поставило под угрозу продовольственную безопасность в мире
lis.jpg - Ксения Лисновская

Американский лидер Джо Байден назвал полномасштабную войну против Украины, развязанную россией, одной из ключевых причин глобальной инфляции. В частности, это поставило под угрозу продовольственную безопасность в мире.

Об этом президент США заявил на выступлении перед обеими палатами Конгресса США, пишет "Укринформ".

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Так он подчеркнул, что сначала пандемия коронавируса нарушила цепи мировых поставок, а в дальнейшем жестокая война россии в Украине привела к перебоям в поставках энергии и продовольствия, заблокировала вывоз украинского зерна.

"Инфляция стала глобальной проблемой, потому что пандемия напрямую нарушила наши цепи поставок, а несправедливая и жестокая война (президента россии владимира путина Ред.) путина в Украине привела к перебоям в поставках энергии и продовольствия, заблокировала вывоз зерна из Украины", — рассказал глава Белого дома.

Борьба США с инфляцией

Он отметил, что Соединенные Штаты прилагают значительные усилия, чтобы преодолеть данную проблему, и как первая экономика мира достигла лучших результатов по сравнению с другими странами. Благодаря усилиям его администрации, уровень инфляции снижается ежемесячно, а заработные платы растут.

"Мы сейчас в лучшем положении, чем любая другая страна на Земле", — добавил американский президент.

Глобальный экономический спад

В 2023 году в мире ожидается существенный экономический спад. Экономика столкнется с рецессией в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию.

По данным Центра экономики и бизнес-исследований, в 2023 году более высокие расходы на заимствования, направленные на преодоление инфляции, приведут к сокращению экономик ряда стран.

В Международном валютном фонде (МВФ) назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них – полномасштабная война россии против Украины.

Напомним, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты достигнут лимита государственного долга, после чего Министерство финансов страны будет вынуждено прибегнуть к "чрезвычайным мерам" во избежание дефолта.

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